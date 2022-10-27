【#娛樂Hashtag】Super Girls已解散？Cheronna勁愕然：我唔知

歌手Cheronna（吳嘉禧）當年以女子組合Super Girls（SG）成員身份出道，現時各成員已作個別發展，甚至有指SG已解散，Cheronna對此感到非常愕然：「我唔知，我冇收到解散嘅消息！」她解釋眾成員已分散到不同公司，但不是沒有合體可能，想知道有何條件便要留意本集《#娛樂Hashtag》！

談起SG時期，Cheronna不諱言最辛苦是得不到認同：「我哋不斷想香港人認同我哋係香港嘅女團呢件事最辛苦。」網民的評價甚至令她養成凡事否定自己的壞習慣，她感慨直至近年COLLAR等更多女團出道，大眾才知道SG：「網民最近先覺得我哋係一隊組合，以前永遠話Super Girls咩嚟㗎？或者拆開就話呢個乜水呀？」更連她們出甚麼歌也會說是抄襲韓團，然而到她們未必再有機會合體時，才有人覺得SG是一個組合。

雖然可惜，但Cheronna直言已經太遲：「你要我哋合體可以㗎，但係咪你哋要嘅嘢？唔係囉。我哋都已經用咗我哋嘅青春，青春過去咗就過去咗。」話雖唏噓，但她指SG不是沒有合體表演的可能：「我哋都係講錢之嘛，你有錢我哋梗係出嚟啦，係咪先？」

女子組合大多被是非纏擾，SG也不例外，Cheronna指其實大家永遠只是爭論工作，然而也承認「人夾人」真有其事：「私底下會成日約出來吃飯嘅，真係Jessica同Yanny比較多。」並爆出更多「爭吵」內幕！立即收看本集《#娛樂Hashtag》了解詳情！

服裝：NothingBlue

場地：火土燒肉