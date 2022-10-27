美麗戰場︱陳山聰當眾瀨尿夠激　「製作過程」全公開

由葉念琛執導台慶劇《美麗戰場》正進入結局篇，兩大高潮位經已出現，陳山聰飾演的「一言Sir」遭陳瀅及孫慧雪設局陷害當眾瀨尿兼被狂影；另一高潮位則是何依婷黑化，與戲中飾演其哥哥的方力申攤牌，一口氣將積壓多年的冤屈爆發出來。被陷害以致失禁被狂影的劇情，昨（26日）於不同討論區引起熱論，網民除了對山聰演技讚不絕口，亦對一言Sir遭遇大感同情，直指忘恩負義的陳瀅，果真如葉念琛所指比蔣家旻飾演的「反骨琪」更奸。

由於該幕是重頭戲，無綫官網今（27日）發布了場口拍攝花絮，原來山聰的「失禁」場口由葉念琛親手炮製，只見葉導向山聰重要部位倒了大量類似茶的液體，並叮囑攝製隊要拍下做花絮，相當搞笑。山聰受訪時笑言：「葉導今次搵我嚟就係要考考我啦。」鏡頭後談笑風生的山聰除了展示失語技巧，又坦言拍攝手震場口前事先要經過不斷練習，並分享手震心得謂：「原來係唔可以兩隻手用同樣方式一齊震，另一邊神經會控制得唔好。」

向來予人感覺清純的何依婷，這次破天荒飾演心計千金「子珊」，昨晚直踩阿哥屋企攤牌一幕，更將其陰暗面「晒冷」。對於父親由姜大偉飾的龐國棟偏心阿哥，子珊一直懷恨在心，眼見方力申娶陳瀅犯下大錯失金又失勢，何依婷勁心涼，除了踩上門攞威外，更要求阿哥放棄尊嚴高調撐自己升職，並用阿哥賴以維生的「零用錢」作要挾，仲開口埋口話阿哥廢柴！

對於今次演繹黑化角色，依婷透露與葉念琛見面傾劇本時，對方已給了她實用的「奸角貼士」：「佢提我唔好覺得自己奸，因為冇一個奸角會覺得自己係奸嘅，佢哋都係以自己嘅利益出發。」依婷又指葉念琛在拍攝現場亦會不斷給她意見及為她作出調整，確保拍出最好質素，依婷感謝葉導謂：「佢好細心，希望出嚟效果大家都會覺得有驚喜。」