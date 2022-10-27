韓台好滋味　慰藉心靈

因為疫情無得飛、無得出埠，大家「餓」了幾年，檢疫安排一放寬，大家最想去的無不是亞洲地區，除了最多人的「鄉下」日本外，熱門地必有韓國及台灣的份兒，仲搶緊機票？不如先大擦一頓美味韓台美食慰藉吓心靈至再搶過機票吧！

人氣韓食二合一

喜歡韓國菜的對人氣韓國餐廳「韓珍」及「Bong樓」絕不陌生，最近兩間餐廳合二為一，於尖沙咀重新開幕，集韓燒與韓式中華料理之一身，配合一室時尚奢華格調，摩登有型。韓珍擁有自家熟成牛肉工房，牛肉經60至90日風乾，肉味香濃，主打有USDA Prime熟成美國牛肉及高質熟成韓國牛肉、以自家醬汁醃製的牛肋骨，還有韓式豬手、炸蛋梳乎厘等。而Bong樓可以說是現時全港唯一地道韓式中華料理店，招牌推介韓式炸醬麵及辣海鮮湯麵，還有人氣的韓式糖醋肉、東坡肉等，以正宗韓式烹調方法製作，猶如置物首爾用膳。

精選寶島地道食材

要數台灣地標，首先想到的一定是101大樓，而以此作為新店名字的「101燒肉餐酒館」，由台灣人主理，主打台式燒肉，引入寶島食材，創作出高級美國安格斯肉眼粒的「101骰子牛」、干貝漢堡、明太子美人腿、墨魚香腸、剝皮辣椒翼板肉等。新店還有一大特色，就是設有「桌邊服務」，店員不時為客人席前燒烤、控制火候等，以呈現烤肉的最佳食法。推介明太子美人腿及剝皮辣椒翼板肉，前者是台灣南投埔里名產的茭白筍，現時正值當造，新鮮肥美，將之切成長條狀，鋪上日本明太子拌成的沙律醬後烘烤，口感鮮甜清脆。後者的剝皮辣椒乃台灣宜蘭特產，青辣椒油炸後剝皮，以醬油、糖、鹽等醃漬後味道甘甜微辣又爽脆，結合燒烤翼板肉捲住一起吃，口感豐富。