馬來西亞被困獲救！譚俊彥憶述驚險一刻：水愈浸愈高！

由張家輝與譚俊彥等主演的電影《爆裂點》，昨日（26日）劇組於馬來西亞著名景點椰殼洞趕拍周秀娜和譚俊彥的戲份。但因暴雨導致水口位高漲，令二人以及30名攝製團隊成員被困山洞，幸經經過一輪救援工作後，最終沒有人受傷。

而今日（27日）譚俊彥就在社交網報平安，並寫到：「昨天的事情讓大家都擔心了！今天收到很多好友的電話，感謝你們的慰問。我們一切平安，繼續拍攝工作、繼續努力。」不少網友都送上關心同支持。

譚俊彥接受東網訪問，憶述昨日驚險一刻：「當時個戲份我係瞓喺水度，點知啲水愈浸愈多，好快變成急流，我哋成班工作人員都好冷靜，井井有條咁離開。」他指事件令到家人以及已完成戲份的陳偉霆擔心：「William（陳偉霆）傳訊息問我哋有冇事，屋企人都好擔心，我哋冇嘢，好安全。」

由於拍攝要經常落水，劇組都擔心譚俊彥的保暖問題，給他不少登山的保暖用品，譚俊彥還笑言今年年初一在長白山，於零下廿幾度開工，昨日又要捱凍浸水兼被困山洞，都算難忘的一年。

而周秀娜亦回覆東網說：「昨天安全返到酒店，沖完涼上床一覺瞓到天光，然後起身收到好多訊息，自己都嚇一跳，沒想過會譲大家這麼擔心。我們劇組全部人都安全無事，很多謝大家關心。當時起初水漲的時候，我們即刻撤退去高位避開，那時還未識驚，幾分鐘之後，水位已經去到大腿，我們要落水拉住繩過河，然後到水流好急，企不穩差點被冲走時才識驚，好彩前後大家都有互相照應，才平安無事度過。」