爆第三者疑雲　曹格凌晨喪出post：我老婆愛這個人

「金曲歌王」曹格近年屢傳同結婚14年嘅太太吳速玲婚變,今個月曹格喺馬來西亞出席活動時,終承認同太太冷戰中,不過雙方正努力挽救婚姻。估唔到佢認婚變嘅短短10幾日入面,似乎二人關係再趨惡化,今日(27日)凌晨曹格更連環出夠7個Post,句句冇前文後理,令人睇到頭痛,但言語間明顯表露出失望及哀傷之情,更疑似爆出第三者疑雲!

佢第一個post就寫下:「我老婆愛這個人!夠厲害了吧!」更在留言區寫下:「我變壞了」、「我變很壞了」網友個個都睇唔明佢係咩意思,點知曹格即刻del post,之後又「語無倫次」再發文:「我就是愛我老婆。隨便攻擊mutha cocker!」隨後又寫:「我在台北。 她呢?」似乎對老婆吳速玲隔空傳話。

一直去到凌晨3點再更新發文:「If I break down.Please forgive me.I can’t help myself.And nobody is willing to help.No alcohol. No medications. No drugs.Just me myself and I.Obviously no love(如果我崩潰了。請原諒我。我無能為力。而且沒有人願意提供幫助。無酒精。 沒有藥物。禁止毒品。只有我,我自己和我。明明沒有愛)」問到曹格依家心情狀態,佢經理人就煞有介事咁回應藝人私事,不予回應。

而吳速玲尋晚就晒出日頭嘅工作照:「今天陽光很美,工作起來心情特別開心」,前日則現身台中出席品牌記者會,明顯工作至上,未有就事件有所回應。同時網友發現二人社交網疑似互相Unfollow。