爆第三者疑雲　曹格凌晨喪出post：我老婆愛這個人

「金曲歌王」曹格近年屢傳同結婚14年嘅太太吳速玲婚變，今個月曹格喺馬來西亞出席活動時，終承認同太太冷戰中，不過雙方正努力挽救婚姻。估唔到佢認婚變嘅短短10幾日入面，似乎二人關係再趨惡化，今日（27日）凌晨曹格更連環出夠7個Post，句句冇前文後理，令人睇到頭痛，但言語間明顯表露出失望及哀傷之情，更疑似爆出第三者疑雲！

佢第一個post就寫下：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」更在留言區寫下：「我變壞了」、「我變很壞了」網友個個都睇唔明佢係咩意思，點知曹格即刻del post，之後又「語無倫次」再發文：「我就是愛我老婆。隨便攻擊mutha cocker！」隨後又寫：「我在台北。 她呢？」似乎對老婆吳速玲隔空傳話。

一直去到凌晨3點再更新發文：「If I break down.Please forgive me.I can’t help myself.And nobody is willing to help.No alcohol. No medications. No drugs.Just me myself and I.Obviously no love（如果我崩潰了。請原諒我。我無能為力。而且沒有人願意提供幫助。無酒精。 沒有藥物。禁止毒品。只有我，我自己和我。明明沒有愛）」問到曹格依家心情狀態，佢經理人就煞有介事咁回應藝人私事，不予回應。

而吳速玲尋晚就晒出日頭嘅工作照：「今天陽光很美，工作起來心情特別開心」，前日則現身台中出席品牌記者會，明顯工作至上，未有就事件有所回應。同時網友發現二人社交網疑似互相Unfollow。