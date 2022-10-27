Jeremy處男下海寫歌　感激吳林峰幫手： 佢用咗好多精力！

作為今年樂壇新人的男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy），他的第3首派台歌《阿波羅》今日面世，Jeremy分享創作經過道：「第3首歌想Keep住今年前兩首歌所講嘅光明與黑暗嘅對立，腦內突然想到光明之神阿波羅 ，然後睇資料就發現，原來光明之神都做過啲好黑暗、好殘忍嘅事情，但最後都因為佢做過嘅事情，而經歷過好多唔同嘅事，令佢多咗唔同嘅營養，知道自己點樣成為光明之神。呢個故事啟發咗我寫呢首歌。」

仍在構思第3首歌的最初期，Jeremy已經想到要由自己寫歌，但他有感自己寫歌未夠班，所以找來吳林峰幫手。Jeremy跟吳林峰分享了他對歌曲的構思，結果二人在互相配合、磨合下，完成了旋律的創作。他說：「好感謝吳林峰幫手，佢都話用咗差不多一個月去作呢首歌。佢都係為呢首歌好，用咗好多精力，去到依家可以畀大家聽，我內心都好感謝佢。」其實促成今次Jeremy首次處男創作，還多得王雙駿（Carl），他說：「同Carl叔講想作歌時，佢都好支持我，所以當有Carl叔允許後，就更加有信心去做呢首歌。」三度跟Carl及周耀輝合作，Jeremy表示過程中大家都好明白想要的效果，所以創作過程都十分順暢。

至於《阿波羅》MV，本應跟歌曲同日推出，不過Jeremy將本來已計劃好的拍攝方案推倒重來，所以今次MV將於稍後面世，他說：「我想呈現更加好嘅畫面畀大家見到，所以就突然改變咗方向，需要更加多嘅時間做前期準備工夫，希望大家都可以繼續期待。我都好想同大家一齊見證一個更加符合呢首歌嘅MV，希望MV出街嗰日可以Surprise到大家啦！」