Rolls-Royce Spectre純電首現　超豪閃耀

採用雙門四座位設定的Spectre超豪華電動超級轎跑車，不止是勞斯萊斯首款純電動車型，更是該品牌有史以來擁有最堅固兼最大鋁製車身、空氣動力學性能最佳及技術互聯程度最高的車型。（互聯網）

早在一個多世紀前勞斯萊斯(Rolls-Royce)創辦人之一The Hon. Charles Stewart Rolls在體驗一輛名為哥倫比亞(Columbia)的早期電動車後，曾表達過他對電動車極具前瞻性的見解：「電動車毫無噪音，十分潔淨，並且沒有燃油車的氣味與震動。如可安排好固定充電站，電動車的實用性將非常可觀。」相隔120多年，勞斯萊斯的純電動新時代終於隨着旗下首款純電動車Spectre的發表正式展開。

Spectre是一款採用雙門四座位設定的「超豪華電動超級轎跑車」（Ultra-Luxury Electric Super Coupé）。車身體積較Ghost還要小，擁有5,453 ×2,080×1,559mm的車身長、闊及高，而軸距就有3,210 mm之長。全新Spectre雖跟現行其他家族成員一樣，採用度身訂造的專屬Architecture of Luxury全鋁車架構建。不同的是設計團隊將電池結構整合其中，使其剛度比以往的勞斯萊斯高出30%，更在平整地台與車底電池之間形成電線鋪設和熱管理通道兼隔音層，且帶來較低的座椅位置，營造出包裹感極強的座艙體驗。

車載已應用在Ghost身上的Planar平面懸掛系統，於起伏路面行駛時，可暫時與防傾桿分離，變成四輪驅動，減少顛簸感。若偵測到即將轉彎，系統會聰明地重接防傾桿，使減震器變硬，隨即啟動四輪轉向系統，確保過彎更順暢。攻彎時車輛會對18個傳感器進行監控，並調整轉向、制動、動力傳遞和懸掛參數，以確保車輛穩定，從容操控，帶來標誌性的魔氈駕乘享受。

據廠方表示，Spectre將擁有520km(WLTP)的純電續航力，最大輸出功率430kW，即約576hp，峰值扭力900Nm， 4.5秒可完成0-100km/h加速。不過廠方話相關數字會以未來數月完成最後階段優化所公布的為準。即日起接受預訂，售價介乎在Cullinan與Phantom之間，預計最快可於明年底第4季交付。

內飾盛載了迄今為止最高技術的Bespoke高級定製工藝，且為車主近乎無限的定制可能性。Bespoke高級訂製星光內飾由星空車頂及乘坐席前方的星光飾板，進一步拓展至星光車門，設計團隊巧妙地以4,796 顆柔和光點為車門營造出星羅棋佈效果，在量產勞斯萊斯中實屬首見，並提供定製Canadel木質鑲板作為背板。

值得一提是，車上首次搭載集成逾14萬組收發裝置、可直接將信息自由傳輸及處理過千項車輛功能的「去中心化智能系統」，並且可透過集成了全新SPIRIT軟件系統的自家Whispers 智能手機應用程式，遙距管理車上各項功能及接收由勞斯萊斯專家所提供的信息，其智能互聯性能屬勞斯萊斯有史以來最高。