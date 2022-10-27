彭家麗新歌向《是不是這樣的夜晚...》致敬　點解咁長嘅？

歌手彭家麗（Angela）今日（27日）到新城電台接受訪問，宣傳她的新歌《是不是這樣的痛過人才算真正的成長過》，17個字長的歌名，跟她的經典歌《是不是這樣的夜晚，你才會這樣的想起我》一樣長，Angela的新歌由歌手謝文雅作曲，她說當一看到歌名就明，是向舊歌致敬：「到我出咗呢首新歌之後，再搵番以前首舊歌，發現舊歌係1992年出品，咁啱相隔30年，唔係刻意。」

今次她請了舒文做監製，2人對聲音都好敏感，要求好高，為錄這首歌花了超過10日才完成，馬拉松錄製，破了入行以來錄音最長紀錄，她說：「我同過好多監製合作，舒文工作真係好認真，佢有以前年代嘅認真態度，又有依家年代嘅觸覺，覺得首舊歌似烈酒，新歌就似純酒，應慢慢品嘗，希望新歌能做到舊歌嘅成績。」提到新歌歌詞正面，她讚年紀輕輕的謝文雅能寫出這份心情得厲害，她說：「每句歌詞都係自己心態、心聲和價值觀，好似寫緊我，好有感情嘅歌。」Angela透露一直有心願學錄音，近日終於學成，而首個作品亦完成，她為一班醫生錄製醫院的周年歌，對於首個作品滿意否？她說：「超級滿意，我教咗佢哋唱先，然後錄，聽完非常滿意。」醫生們還邀請她為cover封面題字，讚她字體秀麗，她就笑言讀書嗰時，曾經被老師指她樣靚但字醜。她說將來最想為自己錄歌，又想學粤曲繼續進修。