【營事檔案】花生海鹽奶蓋班戟　低脂一樣Chill

假日喜愛去咖啡店，喝杯咖啡、吃一個甜品的你，這個食譜就最適合不過了！鬆軟的班戟加上甜甜鹹鹹的海鹽奶蓋，以及花生的堅果香。有甚麼比起在家中享受咖啡店的休閒及舒適更好呢？

奶蓋低脂都好味

一般手搖飲品店或甜品店的奶蓋，都是由全脂牛奶、沙糖及淡忌廉打發而成，熱量較高而且當中的脂肪量更十分驚人。一份奶蓋加上班戟，已經可達每日脂肪攝取上限的一半或以上。改用低脂希臘乳酪及低脂忌廉芝士不但可免卻打發的步驟，更可大幅降低脂肪含量。過量的脂肪會大大增加患上肥胖、心臟病、高血壓等疾病的風險。

花生有益但高脂

花生富含多種營養，包括蛋白質、維他命B、膳食纖維等。根據健康飲食金字塔，花生及果仁等皆屬於「肉、魚、蛋及代替品」，可見其蛋白質含量之高。可是花生當中脂肪量都十分高，每100公克花生就含有48克脂肪，差不多佔整體熱量的一半。常用的花生醬每2湯匙就有183卡，15克脂肪；而採用花生粉的話，每2湯匙則只有60卡，1.5克脂肪，然而風味不減，是喜愛花生人士的福音呢！

【花生海鹽奶蓋班戟】

材料：

低筋麵粉 100克

蛋 1隻

脫脂牛奶 60毫升

泡打粉 1茶匙

低脂希臘乳酪 150克

低脂忌廉芝士 50克

粗鹽 1茶匙

花生粉 2湯匙

做法：

1.低筋麵粉、蛋、牛奶、泡打粉混合成麵糊。

2.麵糊用細火煎成班戟備用。

3.低脂希臘乳酪、粗鹽、低脂忌廉芝士混合成海鹽奶蓋。

4.班戟疊起後加上奶蓋及花生粉裝飾，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。