黃翠如拒蕭正楠送驚喜　收到最好禮物係呢樣嘢！

藝人黃翠如今日（27日）現身保育活動，本月23日生日她獲眾閨蜜炮製驚喜慶生：「連詩雅同陳自瑤陪我行山，由朝行到晚，去咗保育區，搵唔到車搭，最後要摸黑落山，佢哋好驚，但我唔驚，覺得個經歷好得意，好似探險咁。第二日佢哋又搞咗個驚喜派對，佢哋呃我話唔得閒嚟，所以先陪我行山，真係用心良苦。」而另一好姊妹唐詩詠就預先躲在翠如家的廚房內送蛋糕，翠如大讚對方可愛。

問到老公蕭正楠可有驚喜給她？她稱事先已叫對方不要送驚喜：「我係好怕驚喜嘅人，怕大家為我做太多嘢，老公有陪我行沙灘同食飯慶祝，佢仲送咗枝我鍾意嘅香水做禮物，其實我哋兩個對於物質都冇乜沒欲望，之前大家互送植物，我覺得係最好嘅禮物。」

提到她在生日當天晒泳照，她否認是大解放：「一啲解放都冇，輯相係我去馬來西亞，我嘅好朋友幫我影，我每次去當地，佢都會幫我影一輯，佢話如果你今次唔甫相就呢世都唔好甫。（網友話你件泳衣冇睇頭，係咪最大尺度？）我係冇睇頭，我冇乜泳衣，因為我唔識游水。」她指自己有為這位好友操刀大肚裸照，但自己則接受不了被拍裸照：「我最有信心係着晒衫，我比較鍾意做揸機嗰個。（如果老公揸機呢？）冇咁嘅必要。」另外，問到生日願望，翠如指過去一年家人與自己都多病痛，故希望大家身體健康，問到她現時的身體狀況？她說：「身體OK，至於拍劇就隨緣啦，睇公司安排，我知公司想我拍個旅遊節目。」