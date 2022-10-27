何泳芍深海美女救Gordon　一點也不浪漫

myTV SUPER原創綜藝節目《潛·規則》下午（27日）舉行記者會，五位主持包括：古天祥、何泳芍、葉泓聲（Gordon）、魏韵芝及李君妍齊出席。考獲潛水教練牌多年的何泳芍（Honey），指節目令她見識到原來香港也有水質如此清澈的潛水好地方：「甚至喺外國潛水都未見過咁清，仲畀導演笑我嗰10分鐘嘅收音一味話『好清呀！好清呀』。」

而身旁的葉泓聲則笑指Honey很小「氣」，他說：「因為每次佢都係用得最少氣，上水時仲剩好多氧氣。」Honey即爆對方被教練笑稱為「暴龍」：「他比較緊張動作大，好似暴龍咁！」葉泓聲解釋因他小時候已怕黑，所以若遇上水質渾濁便變得緊張：「試過喺沉船位置附近航道，當時啲水好濁，好在Honey主動拖住我先定啲。」何泳芍笑言當時見他眼神像在求救，所以便主動拖他，但一點也不浪漫，形容似媽媽拖住囝囝去街市買餸一樣。

同場魏韵芝表示因早已安排好與友人到不丹旅行，令她錯過了最水清的時候：「去靜修、行山、入廟拜神同欣賞大自然，因為拍攝期間船出咗問題，令到拍攝延期，所以錯過咗中秋最最水清嘅時候。」她表示明年中秋最水清時會計劃再在港潛水。她又憶述2016年於峇里島考潛水牌時曾遇上鯊魚及大海龜，令她大開眼界。問到喜歡潛水的她如何保持皮膚這麽白滑？她笑說：「其實一有太陽曬住，我就會搵啲陰位避開，行山我都着長䄂衫，又可能我媽咪係上海人，所以皮膚會比較白。」