亞洲電視大獎︱馬德鐘黃宗澤向視帝挑機　李施嬅林夏薇齊爭視后

於今年12月舉行的《第27屆亞洲電視大獎》（Asian Television Awards）公布入圍名單，5位邵氏藝人馬德鐘、黃宗澤（Bosco）、林夏薇、李施嬅及蔡潔有份入圍角逐，實力強勁！馬德鐘和Bosco同以劇集《飛虎3壯志英雄》入圍「最佳男主角」，而參演的蔡潔則角逐「最佳女配角」，至於主演《七公主》的林夏薇及《金宵大廈2》的李施嬅，雙雙獲提名角逐「最佳女主角」，爭奪視后寶座。

馬德鐘於開工時接獲喜訊：「感謝能夠入圍亞洲電視大獎最佳男主角，多謝大家喜歡『展博文』呢個角色，更加開心嘅係，可以同一部劇有兩個男主角一齊入圍，唔知最後結果會點，但能夠入圍，相信對我同Bosco嚟講，係對演員付出嘅肯定！」

之前憑劇集《非凡三俠》獲《紐約電影電視節2022》頒發「最佳男主角」優異獎的Bosco，今次再入圍競逐國際性電視大獎，他說會繼續以平常心面對：「好開心又提名，好多謝邵氏成日有啲咁大咁好嘅製作，可以令我哋有機會參加呢盛事，但十畫未有一撇，咁多對手。」

李施嬅已是第3次提名《亞洲電視大獎》的「最佳女主角」，是次提名她說別俱意義：「好開心，自己又好鍾意《金宵大廈2》，能夠提名埋呢個獎好有意義，同埋應該唔會再有續集，所以都覺得係個完美ending。」

至於去年憑《七公主》在台慶頒獎禮中首奪視后的林夏薇，今次以同一角色「顧語嫣」在《亞洲電視大獎》角逐，她說：「『顧語嫣』呢個角色係入行以嚟，最大挑戰、自己又好鍾意嘅一個角色，所以知道入圍好開心，最希望唔同地方嘅觀眾都會鍾意呢個劇。」而首次入圍國際性電視獎項的蔡潔，直言感到意外及開心：「冇諗過會入圍，對自己嚟講係個肯定、同埋好大鼓勵，好榮幸可以參與到呢套劇。」