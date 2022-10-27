宍戸里帆 G奶笑顏天使

好多男人都鍾意大波美女，特別係有一副童顏兼且笑容燦爛嗰類，就好似今期「世界Cup」主角宍戸里帆，一身青春氣息，笑容又夠Charm，加上一對G奶勁吸睛，難怪被視為AV界嘅明日之星！

笑顏勁吸引

講到大波美女，日本AV界可謂人才濟濟，其中AV廠Moodyz盛產可愛又好波嘅年輕女優，包括被稱為千年一遇童顏巨乳嘅水卜櫻、肉感十足嘅中山文香等等。而作為佢哋嘅師妹，今年3月正式加入AV界嘅宍戸里帆，身材一啲都唔輸蝕，嗰對G奶又大又飽滿，襯上白晢肌膚、鮮嫩肉地，同埋一對好似棉花糖嘅乳點，係男人見到都會嗒晒糖。另外，現年21歲嘅里帆，個樣有啲稚氣，好有鄰家女孩嘅感覺，笑容更加係甜到漏，因而被AV廠Moodyz形容為「笑顏之天使」！

夢想拍AV

里帆係Moodyz本年度嘅重點新人之一，佢喺一次訪問中表示兒時有兩個夢想，一個係成為大學教授，另一個係做AV女優。呢兩年見自己唔再係細路女，加上對自己嘅激凸身材有信心，所以足足用咗5張原稿紙寫低自己對拍攝AV嘅熱情同願景，再交到女優事務所，結果順利取得女優合約。

熱愛電影

查實里帆想做AV女優，好可能同佢熱愛電影有關！原來佢自細鍾意睇戲，對於好多外語片同埋日本影壇四大巨匠嘅作品都好有研究，唔多唔少令佢渴望參與幕前演出。講真以阿妺嘅外形，拍乜嘢題材嘅AV都會有捧場客，問題係M廠成日要佢以小惡魔風格演出，令佢嘅潛質未能完全發揮到，希望日後會有多啲唔同種類嘅作品面世，等我哋呢班AV迷開吓眼界。