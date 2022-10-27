披荊斬棘︱吳克群殺入總決賽　締造0隊員淘汰

台灣歌手吳克群憑內地真人Show音樂節目《披荊斬棘》翻紅，由他領軍吳建豪、任賢齊、張震嶽、鄭鈞、馬頔等八位原創音樂人，殺進總決賽，更創下沒有失去隊員的隊長紀錄。

吳克群隊中有五位曾經在過去幾個月裏擔任過隊長，讓他成為節目裏「X Leader」的大熱，他曾在節目中笑說：「這次五公最重要的不是做隊長，而是扮演調解委員會的角色。大家都是不同風格的音樂人，只要調節好就有最強水流！」這次五公的比賽除了指定曲、合作曲，還有自選曲的表演。八個創作人私下開會討論要推出哪一首歌來代表自選曲？大家在聽完吳克群的《夸父追日》這首原創歌曲後，鄭鈞表示：「大家都是音樂人，這個原創很有意義，應該自己來表演。」

任賢齊也很激動的說：「這個Solo很酷！」張震嶽、馬頔、吳建豪、Ice、仁科，全隊也同聲表示支持原創的想法。吳克群被問到獨唱這首大家都不熟悉的原創歌曲心情時，他坦言：「音樂一直都是為了表達，而不是表演。我們陣營是全是原創音樂人的陣營，從開始到最後都不是為了贏而表演，我們總是為了燃而表達。每一個隊友每一次都燃盡了自己，掏心掏肺唱出自己的心聲，感謝每一個哥哥和披荊斬棘節目組，我們像夸父般一同追日。敢去嘗試一個原創音樂的舞台，夸父未必能追到太陽，但能狂奔就是我們的意義。謝謝哥哥們都對我溫柔以待，才讓我們能真的披荊斬棘，溫柔永遠是堅強最核心的後盾。」