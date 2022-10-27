家陣天氣冇咁熱，呢個時候去吓郊遊，感覺零舍爽！不過，「爽」嘅定義因人而異，對於貪玩好色嘅四仔迷嚟講，去郊野冇理由唔搞嘢，冇番幾場野戰嚟睇吓，又點會收貨呢？

天體派對

近期有套四仔引嚟美國天體愛好者嘅熱議，有人話拍攝風格自由同奔放，令人相當着迷，當中所指嘅就係呢套由Vanity Red製作嘅《Lesbians Caught In The Open》。睇到片名，好明顯係女同題材，加埋有天體同野外交歡兩大元素，已經夠晒吸引力，再睇埋演出名單包括Nathaly Cherie、Lexi Dona、Lena Love等巨乳脫星，畫面有幾咁波濤「胸」湧，可想而知，配合充滿秋天氣息嘅紅葉環境，真係睇到人好鬼爽！

慾火重燃

行山行到無人處，居然癮起要裸跑？想知道原因嘅話，呢套由21 Sextury Video製作嘅《Bare Without Shame》會畀到大家答案。故事講述巨乳脫星Mary Monroe同老公分居多年，某日諗住趁行山時攤牌，點知兩個人莫名其妙地喺山上曳曳起嚟，重燃愛火兼慾火……多年後，佢哋重臨舊地，竟然喚起上次旅行嘅一段失落回憶，問題係點解佢哋會遺忘咗當中嘅片段？原因就要自己睇喇。

行山表白

行山嘅目的係乜嘢？有人為咗鍛煉體魄，有人想睇靚景，但四仔片廠Tushy就話畀大家知，行山係表白嘅好機會！唔信嘅話，就要睇吓《Views #3》呢套作品。影片講述Nancy Ace、Angelika Grays、Lana Roy等靚女喺讀大學嗰陣，各自有暗戀對象。多年後，佢哋提議趁秋天去行山，靚人靚景加上浪漫氛圍，一眾男女紛紛向自己暗戀多年嘅對象表白，當中有人成功，有人失敗，但無論如何，喺咁靚嘅環境下，點都要打番場友誼波，畀身心靈享受吓快感。