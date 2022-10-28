張家輝避過一劫洞外睹水位暴升　周秀娜逃生險被沖走

周秀娜、譚俊彥前日在馬來西亞椰殼洞拍戲時遇上水浸，被困洞內3小時，原來當時另一主角張家輝亦在場，只是未到他的戲份才避過一劫！他受訪時坦言當時情況相當危險，水流很急，幸劇組人員發揮互助精神，把被困的工作人員逐一拉出，才能成功脫險！而周秀娜於被拉出一刻險些跣腳被沖走，嚇個半死！

張家輝、陳偉霆（William）、譚俊彥與周秀娜主演的電影《爆裂點》，前日（26日）在馬來西亞椰殼洞拍攝時發生意外，因暴雨導致水位極速升高，一度升至約1.5公尺，逾30名攝製團隊包括周秀娜、譚俊彥等被困洞內，需報警求助，消防員趕到現場救援，洞外的工作人員協助用繩索將受困人員逐個拉出，經過3小時拯救終全員脫險，無人受傷。

由於張家輝未有受困，不少人以為他不在場，原來當時他正等候拍攝Ending重頭戲，因未到他埋位而在車上休息，本來工作人員叫他入洞內等埋位，但因差不多時間放飯才打消念頭，亦令家輝避過一劫！昨日家輝受訪，由於劇組已平安，他發揮幽默本色說：「當時情況相當危急，啲水好快就升到好高，大家都好驚惶，又有啲岩石插咗落嚟，大家不停飛身閃避……呢啲係我幻想出嚟啫！」其後他正經說：「水位確實升得好快，劇組人員互相幫忙離開，但由於啲水真係升得太快，好快去到大髀位，所以都有搵當地警方幫手，依家我最希望之後嘅拍攝順順利利，大家可以安全回家。」

譚俊彥重返洞內拍攝

眾人飽食「驚風散」，無奈前日的戲份還未拍完，故大隊昨日再次入洞拍攝，相當專業！譚俊彥昨日憶述驚險一刻：「當時我瞓喺水度，點知啲水愈浸愈多，好快變成急流，但我哋都好冷靜，井井有條咁離開。」意外令不少人擔心，他對此有點不好意思：「William傳訊息問我哋有冇事，屋企人都好擔心，我哋冇嘢，好安全，依家已經恢復拍攝。」由於要經常落水，劇組為他準備不少登山用的保暖用品，他笑指大年初一在長白山於零下廿幾度開工，今次又捱凍浸水兼被困山洞，都算難忘的一年。

劇組脫險變「泥人」

至於周秀娜獲救後返回酒店休息，一覺瞓天光：「起身見到好多訊息都嚇一跳，冇諗過會令大家咁擔心。拍攝時一見到水漲，我哋即刻撤退去高位，嗰時都未識驚，幾分鐘之後，水位已經去到大髀，我哋要落水拉住繩行番出去，由於水流好急，企唔穩差啲被沖走先識驚，好彩大家互相照應先平安無事。」昨日她上載早前放假一日遊的照片，留言：「報個平安，感謝大家的慰問。」

《爆》片監製梁鳳英表示，周秀娜的戲份本於前日完成，故劇組準備了香檳打算慶祝，怎料香檳還未拿出來，周秀娜與譚俊彥等便出事，救出時個個變「泥人」，幸有驚無險。雖然拍攝難關重重，但她有信心電影可於本月31日前煞科。

陳偉霆爆監製撻親背脊

《爆裂點》劇組在馬來西亞椰殼洞遇險，於事發前一日完成拍攝的陳偉霆，昨日接受本報訪問，表示看到新聞時非常緊張及擔心，即時致電張家輝等慰問：「嗰個洞口我每日都經過，好似換衫或去洗手間，睇新聞時雖然冇提到劇組，但一睇個洞口就認到，希望快啲煞科，順利完成，因為呢部戲經歷咗一波唔知幾多折，好多人受傷。」

他指洞中遍布濕滑兼高高低低的岩石，很多人包括監製也受傷：「佢撻親背脊同屈親隻腳，醫護人員即刻幫佢包腳，佢屈親腳嗰下『啪』一聲，我唔係誇張！佢簡直係拚命三郎，隻腳一包完，即刻搵機位去拍我兼揸埋機，佢嘅精神令我佩服。我同佢講，剩番幾日唔好咁搏，佢仲搏過啲演員！」