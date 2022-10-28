丁子朗做事衰衝動　渣男唔夠喉想挑戰陳瀅

被封「新一代渣男」的丁子朗（丁丁）在劇集突破乖乖仔形象，渣出熱度，他笑言有信心奪飛躍進步獎。愛挑戰嘗新的丁丁認為生活中需要衝動，但試過因衝動說錯話而得罪服裝姐姐，在人際關係中屢撞板！

「小鮮肉」丁子朗最近憑《美麗戰場》的渣男角色成為熱話，他自認該角色是其事業轉捩點：「以前邊會有人搵我做衰人，好開心個討論熱度高。」問到是否有信心憑角色奪最佳男配角？他稱有提名已感開心，反而有信心奪飛躍進步獎。他表示若有機會，希望挑戰陳瀅劇中的角色「阿寶」，成為「男版阿寶」，並大讚：「瀅姐真係瀅姐，黑化後佢個氣場我都驚！」

丁丁在劇中左擁右抱，奪去關嘉敏的螢幕初吻，又為陳曉華獻出第一次：「第一次打女人，我打佢時冇就力，我拍攝前同佢試咗個力度，佢話OK，點知拍攝時一打佢，佢自己跌咗落地，碌咗兩米咁遠，真係嚇死我！我內心係震驚，拍完見佢塊面又紅又腫，內心唔好受，寧願畀人打。」

他當年放棄學業隻身由加拿大來港參加港男，自稱是行動力高兼衝動之人：「無論工作、事業、愛情都係需要衝動，試完後悔咪當上咗人生一課囉！如果叫我轉行去其他地方生活，我都可以，亦唔排除將來會閃婚。」他自爆初入行時試過衝動說錯話而得罪人：「得罪公司同事服裝姐姐，試過話套衫咁靚，咁似邊個牌子，可能人哋會諗：『件衫係我設計，做乜話似其他牌子。』現場有幾個設計師喺度，可能又會諗：『點解讚佢唔讚我。』當時真係童言無忌，事後有人同我講番先知。好多嘢都係撞板撞番嚟，撞板唔可怕，認錯唔可怕，改進都唔可怕。」

自認專一暖男

劇中演活渣男角色的丁丁，認為現實中自己屬於專一男，正學習做細心暖男：「我係唔夠細心，例如對方染咗頭髮都留意唔到，為人好理智，透過劇集我都有反思，有啲位可以顧及對方多啲。」不過，他會為送女友禮物而花盡心思：「我送過耳機畀對方，喺香港買唔到，得日本門市先有得買。雖然部耳機唔係鑽石咁名貴，但係對方好鍾意，物輕情義重，搵嘅過程好困難，見到佢開心就已經值回票價。」