出道3次！宮脇咲良唔再迷惘：想永遠留喺LE SSERAFIM

日本偶像組合HKT48前成員宮脇咲良，2018年參加韓國選秀節目《Produce 48》，並以限定女團IZ*ONE在當地出道，組合於2021年4月解散，她其後亦從HKT48畢業，今年5月以24歲之齡以女團LE SSERAFIM再戰韓國樂壇，是她第3次出道。

已入行11年的她再次成為新人，但她完全不介意，最近她接受雜誌訪問時更說：「11年內第3次出道，終於找到想要安定下來的組合，永遠的。」多次經歷與隊友分離的她坦言當然知道世界上沒有永遠，但她想珍惜與LE SSERAFIM成員的時光：「雖然我好想永遠在隊中和成員一起，但始終會有不能繼續一起活動的時候，所有事情都會有終結，我也是人，不可能永遠站在舞台上，可能現在已經開始倒數了，所以每一天都很珍貴，即使是第3次出道，我也可以充滿熱情地做我想做的事，可以期待有更好的未來。」

而她指每天都很努力生活，很難記住每一刻，所以用不同方法將每天發生的事記錄下來：「我會用菲林相機影相，會收集很多東西，也會寫日記，因為每一天都是不想忘記的好日子。」