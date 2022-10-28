娛圈單打︱金像大導斥幼稚　奈何世道太反智

這是高科技的時代，這是反智的時代。超級英雄電影大行其道，年輕人看得如癡如醉，偏偏《教父》導演哥普拉、《華爾街狼人》導演馬田史高西斯卻力排眾議，批評電影公司重商業輕藝術，「漫畫書電影正在傷害電影業」。最新加入反超英戰團的是《鐵達尼號》大導演占士金馬倫，他直斥超英片十分幼稚，主角行為活像一個大學生，一語中的，令人莞爾。

都說近年流行「爆谷電影」，但求娛樂不求深度，隨着電腦科技發達，天馬行空的超英電影更臻化境，只有想不到，沒有做不到，結果愈拍愈大堆頭，漫威的《復仇者聯盟》系列便是當中的佼佼者。

超英電影商業價值高於藝術價值，那是不爭的事實，但也不是所有超英電影都不好看，起碼《鐵甲奇俠》系列、「路蘭神」執導的《蝙蝠俠》系列，都拍出深度與新意。然而，正如這些大導演所說，電影公司只着重賺錢，根本不重視內容，以致超英片愈拍愈濫，愈拍愈面目模糊。踏踏實實不靠CG做賣點的劇情片，能夠在票房上取得佳績者，幾稀矣。

當然，百貨應百客，現今年輕一代幼稚化、冇腦化已成常態，電影不降低「智商」來遷就他們口味，想賺錢都難。尤其是美國，反智主義已是一門學問，記者皮爾斯曾撰寫《白癡美國》、學者鮑爾萊恩著有《最愚蠢的一代》等，都是明證。iPhone問世後，年輕人對手機電玩更加沉迷，根本不會花精神心思欣賞《教父》這些經典。電影是現實的反映，整個美國都在反智化，大導演除了望洋興嘆，如何力挽狂瀾？