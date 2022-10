Kerryta反叛不羈　懲處渣男嗌爽

歌手Kerryta推出全新作品《Time To Let Go》,曲風雖然是輕快R&B,但她與女Rapper Luna Is A Bep組成girl gang,用音樂表達灑脫的態度,打破女生柔弱的定形。歌曲帶點反叛不羈感覺,MV自然同樣破格大膽。Kerryta與Luna由小鳥依人搖身一變成型格雙人組,懲罰不忠的渣男,更以手槍、棒球棍作武器「警惡懲奸」,又將對方的感情遺物一把火燃燒殆盡。

歌曲MV以小品愛情故事的溫馨畫面作開端,及後Kerryta被MV中的男友傷害,悲痛之下決定展開復仇計劃,聯同Luna四出懲處渣男,MV中的氣球頭模特兒公仔象徵着渣男們,Kerryta與Luna將之逐一擊破。Kerryta首嘗揸槍放火綁架等劇情,她說:「當我一收到MV故事大綱嘅時候已經好興奮,今次劇情去懲罰渣男,就好似可以幫曾經受傷害過嘅女仔出番啖氣咁,好爽!」她在MV中換上四套服裝,衣着依舊有睇頭,毫不吝嗇展現長腿纖腰,有純情look又有野性look,相當吸睛!

MV穿插科幻元素,畫面中的雪花電視機,以及地上亂纏的電線象徵着Kerryta被過去的感情牽絆,當想通了就由身穿白紗裙換成身穿黑皮褸,寧可被負上冷酷的罪名也不想再次因軟弱而受傷。雖然Kerryta變得灑脫,但其實心底裏仍有一絲惻隱,MV末段見她本想向渣男前度開槍,但最後選擇向天空鳴槍,放生對方同時放過自己,逝去的感情與淚水隨槍聲消散於半空,各不拖欠呼應歌曲主題。