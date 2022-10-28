SINOPEC X TINY聯乘推出珍藏版油站模型同油站職員模型

【營業資訊】最近SINOPEC有咩新攪作?原來佢地同TINY聯乘推出咗珍藏版油站模型同油站職員模型(1:64)，以微攝還原SINOPEC油站真實場景，依家只要嚟SINOPEC全線站入汽油﹑柴油或石油氣即可以用以下方式換購油站模型同油站職員模型各一套，每盒油站模型附有限量卡一張。換購產品數量有限，換完即止。

a) 1,000 SINOPEC PLUS APP積分+ $42或$65換購油站職員模型(一套四個)；

b) 2,000 SINOPEC PLUS APP積分+ $439或$489換購油站模型一套。

呢套模型其中一個賣點係油站天花板同便利店都可以著燈㗎，另外仲配備咗好多油站具備嘅配件。油站模型套裝入面除咗有加油區﹑便利店﹑仲有洗車房，而洗車房仲可以分開擺，放左放右，自由配搭，油站模型尺寸：258(W) x 577(L) x 145(H)mm。

配埋SINOPEC同BM Creations聯乘嘅模型車(一套五款)一齊玩又得，仲唔全部都換哂返屋企，經營一個屬於您既油站。

圖片只供參考，優惠受條款及細則約束。