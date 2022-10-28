譚仔三哥米線全新早餐正式登陸全港18間分店

【營業資訊】譚仔三哥米線(譚仔三哥)由即日起，除將其備受歡迎的「三哥早餐」增至18間分布於港、九、新界的分店外，更隆重推出五款為三粉度身而造的全新豐盛早餐，讓三粉每天晨早來譚仔三哥悠悠閒閒地嘆個靚早餐，一朝早充電提提神！譚仔三哥由即日起至10月31日，於指定早餐分店憑任何消費即可獲贈「早餐減$3」優惠券；更由10月30日起一連4個周日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠，與眾同享三哥全新早餐的「原創。獨創」滋味！

譚仔三哥五款全新早餐包括「三哥世一沙嗲牛出前一丁餐」、 「知我孖料啦米線早餐」、「一日之計在於晨早嘆全餐」、「雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐」和「蒜啦！雙拼吐司餐」，從三哥皇牌米線、港式茶餐廳首選、懷舊中式早餐，以至輕便早餐均一應俱全，定有一款合你心水！

「三哥晨早悠悠嘆早餐」 供應時間：早上7時45分至早上11時

三哥世一沙嗲牛出前一丁餐 $37 *三哥世一推薦*

三哥沙嗲牛出前一丁配 牛肉/豬肉/雞肉/豬膶/火腿/紅腸/餐肉/生菜/炒蛋(細)/煎蛋 [再選1餸]

配 熱飲

+$3加配 牛油多士

承傳譚仔三哥「原創。獨創」精神，為港式茶餐廳的經典早餐「沙嗲牛」加入東南亞串燒沙嗲醬風味。以秘製香料烹煮至入味的沙嗲牛，醬汁香濃而帶有陣陣椰香，加上花生碎粒的口感，譚仔三哥獨有的沙嗲牛號稱「世一」，與爽口彈牙的出前一丁堪稱青出於藍勝於藍的經典配搭。

知我孖料啦米線早餐 $35

牛肉/豬肉/雞肉/豬膶/火腿/紅腸/餐肉/生菜/炒蛋(細)/煎蛋

[選2餸]

麵底：清湯米線/米粉 [選1款]

+$1轉配 麻辣湯/酸辣湯/煳辣湯

+$2轉配 番茄湯

配 熱飲

+$3加配 牛油多士

為死忠三粉而設的「知我孖料啦米線早餐」讓大家任選兩餸清湯米線，更可另加$1轉配麻辣湯/酸辣湯/煳辣湯或加$2 轉配番茄湯，亦可自選湯底辣度，讓你隨心情或口味自行配搭，另外亦可免費轉配米粉。

一日之計在於晨早嘆全餐 $35

牛油方包

配 紅腸 /火腿 /餐肉 [選1款]

配 咸牛肉炒蛋/煎雙蛋/炒滑蛋 [選1款]

配 時菜火腿清湯米線/米粉 (細)

配 熱飲

一份豐盛的早餐才能點綴一個「悠閒」早晨的開始。「一日之計在於晨早嘆全餐」分量豐盛十足，「時菜火腿清湯米線」清淡暖胃，配以牛油方包、紅腸 /火腿 /餐肉，和咸牛肉炒蛋/煎雙蛋/炒滑蛋，悠閒地以一份豐富早餐展開新一天。

雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐 $28

即煎櫻花蝦薄罉

配 紅腸/火腿/餐肉/煎蛋 [選2款]

配 醬油汁/韓式辣醬

配 熱飲

+$3加配 牛油多士

+$7加配 時菜火腿清湯米線 (細)

「櫻花蝦薄罉」以傳統茶樓的薄罉融合時下流行的「台式手抓餅」概念而成，即叫即煎、金黃香脆，搭配紅腸/火腿/餐肉/煎蛋其中兩款食材，最後淋上自選醬汁，及灑上番茜碎作裝飾，為傳統的薄罉帶上多重口感及滋味。而三哥最推薦的配搭「煎蛋」，以半生熟的蛋汁香濃滑溜，進一步提升「櫻花蝦薄罉」的咸香滋味。

蒜啦！雙拼吐司餐 $30

蒜蓉牛油醬多士

(內含芝士、番茄、生菜、番茜碎)

配 紅腸/火腿/餐肉/煎蛋 [選2款]

配 熱飲

+$3加配 牛油多士

+$7加配 時菜火腿清湯米線 (細)

考慮到繁忙的上班一族，三哥參考大熱的「Open Toast」研發而成的「蒜啦！雙拼吐司餐」，以經過烤烘後香脆的多士，包裹着爽脆香甜的生菜及番茄、和香濃芝士外，更可配搭紅腸/火腿/餐肉/煎蛋其中兩款食材，最後淋上開胃惹味的蒜蓉牛油醬及灑上番茜碎作裝飾，美味又滿足，若趕時間外賣帶走回辦公室或學校吃亦十分方便。

為與眾同享全新「三哥早餐」，譚仔三哥將推出雙重優惠：第一擊於10月24日至31日期間，於指定早餐分店全日任何消費即派發「早餐減$3優惠券」，顧客於10月25日至11月13日期間只需出示「早餐減$3優惠券」惠顧任何一款「三哥晨早悠悠嘆早餐」，即可減$3；而第二擊則由10月30日起，一連四個周日，於指定早餐分店推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠，以低至近半價的試食優惠 - $20可惠顧當日指定的「三哥晨早悠悠嘆早餐」早餐。