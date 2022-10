台灣歌手許茹芸(Valen)與韓籍老公崔栽誠當年閃婚後定居首爾,年前於疫情期間隻身飛內地,接連參與多個綜藝節目,加上隔離時間,夫婦二人不經不覺分別了逾1年之久,至近日許茹芸終結束悠長工作,回歸老公懷抱,她於社交網上載一系列夫妻合影,照片中的許茹芸興奮到跳到老公身上,二人更展現燦爛又甜蜜的笑容,她寫道:「What's happening when i finally met my Big Honey in a long while...睽違許久的好久不見!」(當我在一段時間內終於見到我的大愛人時,發生了什麼事....)字裡行間以Big Honey來形容老公,簡直甜到滿瀉!

對於長時間與老公分隔異地,許茹芸笑指老公於她返家翌日睡醒後,才感覺到她真正回來了,及後更親手炮製咖哩及三文治「慰勞」她。