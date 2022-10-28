瘦得來有肚腩？局部瘦腩一字靠「通」

【特約報道】很多「瘦底」女生心口有肉四肢幼，但也嚷着減肥，全因顯眼的小肚腩。這種體形人士，絕不是單靠節食減肥而可以瘦身的類型，否則減肥同時會縮胸！要踢走小肚腩，必要加強排毒。

人體要完整地消化食物需要24至72小時。高脂飲食加上少吃高纖蔬果，會減慢排泄，未完全消化的食物、有害菌及廢物，就會堆積在大腸內，出現腐爛，產生毒素，形成小肚腩。現代人三餐離不開茶餐廳、快餐，中午吃飽飯又繼續坐在辦公室，試想想，那些乾炒牛河、漢堡包等還來不及消化，然後又到晚餐大魚大肉，腸道根本來不及消化！

有研究顯示，每人腸內積聚了約6至13磅宿便，便秘人士的宿便更可多達15至24磅。如果加強腸道益菌可有助清除宿便，減磅之餘，還能改善水腫、口氣、暗瘡、腹脹、皮膚暗啞等問題。

要保持腸道暢通，排走宿便，最重要是多喝水，攝取足夠纖維和酵素，否則就不能在腸內發揮協調功能。AK排毒酵精是一種超濃縮酵素補充品，能快速被腸道吸收，直接增加腸道益菌，改善腸道環境，促進排便及增強免疫力，從根本改善便秘問題。我習慣每三個月連喝21日排毒酵精，定期清除體內垃圾。如果求平坦小腹心切，可配合飲玫瑰草本茶，如長時間有便秘，連續喝幾天即可改善。玫瑰草本茶 + 排毒酵精，雙重夾擊，配合宇宙飲食，治標又治本。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

*即日起至12月31日，ANGEL FACE推出「35週年慶 $35排毒酵精(60ml)優惠」，購買3瓶配合5天平腹餐或3天蔬果斷食法，透過高酵素飲食，凸腩即扁平，瘦身不反彈。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。