外遊必備行李箱　化身型格機場穿搭

防疫措施鬆綁，令大家終於可以四圍飛！一於揀番個又潮又實用的行李箱陪你型住旅行、滿載而歸啦！（互聯網）

隨着各國放寬防疫措施，又可以周圍飛喇！大家準備好外遊掃貨未？忍足3年閉關生活之後，現在難得出國，購買欲一定直線上升，這時候就需要一個時尚輕巧又耐用的行李箱，將血拼的戰利品帶晒回家。加上很久沒有在機場打卡，當然要影多幾張相才夠本，時尚行李箱與穿搭配合，讓人秒變機場型人。預備出國的大家不妨選擇最適合的行李箱，去一場說走就走的旅行！

輕巧耐用行李袋

就算帶住一個大Size行李箱出遊，返港時都會有很多大包小包裝不入行李箱，這時可擺在行李箱上的外置袋就非常關鍵，可以手提帶上飛機，同時亦比小型行李箱輕巧，可以節省很多空間。以輕巧耐用著名的LeSportsac Pullman、Double Trouble Backpack與Essential Tote系列袋款的拉桿插袋設計，可擺在行李箱上，手袋容量亦很大能將所收納所有旅行戰利品。此外，品牌還有各式不同的袋款，適合不用家需要，讓大家輕鬆登機！

型男加持行李箱

還可以周圍飛的時候，名牌行李箱向來就是明星在機場展示自己穿着品味的單品之一。而Gucci今次就攜手荷里活型男Ryan Gosling一齊以Gucci Savoy行李箱系列拍攝短片，Ryan Gosling時而在海邊推行李箱，時而躺在沙灘與行李箱中間閱讀雜誌，從中可感受到旅行的愜意氛圍。型男同款的全系列包括滾輪行李箱、硬殼及軟殼行李箱、圓筒袋、大皮箱、帽子盒和化妝箱。以復古的GG Supreme面料製造，部分更飾有皮革飾邊和飾釘等獨特細節，機場時尚穿搭必有此系列的一席之地。

夢幻粉水晶行李箱

粉水晶有甚麼功效大家都知吧？就是可以增強異性緣。若帶着一個以粉水晶為主題的行李箱，到外地旅遊又會否催旺姻緣？行李箱品牌RIMOWA與瑞士家具品牌USM近日再次合作，打造出以粉水晶為靈感的珠光粉色的行李箱。行李箱備有3款型號尺寸，分別是Cabin、Check-In M與Trunk Plus。而同系列推出的小型斜孭袋更是至潮單品，將行李箱尺寸縮小設計，可以隨身攜帶更可以手提，內部設有兩個隔層、一個拉鏈袋與3個卡位,單身人士不妨考慮吓！