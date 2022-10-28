首波影評激讚！Rihanna性感現身《黑豹2》全球首映

今年壓軸漫威超級英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）前晚（26日）於洛杉磯舉行全球首映禮，除了導演Ryan Coogler以及一眾演員包括「皇妹」Letitia Wright及上集反派Michael B. Jordan等之外，主唱片尾曲的巴巴多斯天后Rihanna亦與歌手男友A$AP Rocky拍拖出席。

Rihanna以低胸晚裝裙現身首映，今次是她自5月生B之後與男友首度出席公開場合。有網民看完影片後爆料指Rihanna在片中共唱了兩首新歌分別是之前公布的《Lift Me Up》以及另一首《Born Again》。而歌曲將於香港時間明日網上公開。除了Rihanna之外，去年憑漫威超英角色「尚氣」走紅的加拿大籍華裔男星劉思慕以及「小魚仙」Halle Bailey亦有現身。

首映完畢後影片獲一致讚賞，有網民大讚是MCU（漫威電影宇宙）第4階段以來最好的電影之外，亦表示對影片向已故「黑豹」男星Chadwick Boseman的致敬令人深深感動。而首映上，《黑》女星Janeshia Adams-Ginyard以「人體彩繪」造型現身，並大騷背脊Chadwick的肖像紋身來向他致敬。