美食西遊　唔使Book機票

近期和朋友見面時，熱門的話題就是「你買咗機票未？」、「會去邊度玩？」大部分人的答案都是東南亞、台灣或日本，去歐洲的較少聽見。還未決定出發的話，不如先試試城中新開設的西式主題餐廳，除有不同國家美饌，還有美味的牛扒、優質的海鮮作主題，菜式新舊交融，唔使飛都感受到西餐之美味。

海陸美饌

啖啖肉的牛扒又或海鮮大餐，各有捧場客，早前於鰂魚涌開業的The Butchers Club Grille，為客人提供多款乾式熟成的肉類，包括45天乾式熟成美國USDA Prime安格斯肉眼牛扒、45天乾式熟成美國USDA Prime安格斯帶骨肉眼牛扒及安格斯紐約西冷牛扒，其他還有經過30天乾式熟成美國USDA Prime安格斯紐約西冷牛扒、帶骨肉眼牛扒及T骨牛扒等，除了大啖吃肉，餐廳還推出多款海鮮菜，如煙肉魔鬼蝦、洛克菲勒式焗生蠔、香烤原隻珍寶大蝦和香烤鱸魚等。由現時至12月31日逢星期二晚上更推出Tomahawk Tuesday優惠，客人可用優惠價錢享用美國安格斯斧頭扒，最適合和朋友分享。

地中海風情

乾爽的秋風配宜人氣溫，到有異國風情的餐廳用膳，好有度假感覺。尖東新地中海餐廳Mulino以藤椅、大理石餐桌配磚牆作主調，配合來自埃及和摩洛哥大廚設計的菜式，當中包括鮪魚醬牛肉片、慢小牛里脊肉、海鮮塔等前菜，主食有牛肉醬寬扁麵、青豆意大利飯、烤茄子卷等，主菜有香煎海鯛、燉牛尾、香烤孜然全羊肋骨、中東烤雞肉和羊肉串等，邊吃邊配特色的雞尾酒或無酒精雞尾酒，氣氛夠晒熱鬧。

歐陸Bistro

有些餐廳經過轉營後，風格為之一變，歐陸餐廳FAT ANGELO’S早前於馬鞍山重開，並改成Bistro風格設計菜單。菜式有健康的超級藍沙律，藜麥、牛油果等食材配藍莓油醋汁，清新美味。其他有啖啖蟹沙律配花生芝麻醬、米蘭式燉小牛膝、香草檸檬燒黃油雞、醬燒豬肋骨和白酒忌廉青口等，喜愛甜品不可錯過香蕉禾古力牛角酥窩夫伴雲呢拿雪糕和意式冰糕伴杏仁脆糖呢。

法式地中海風

滿滿異國氣息的赤柱，一向是假日出遊的好地點，剛於該區開幕的Terrace by LQV，客人可於戶外露天茶座，享用法式地中海美饌配葡萄酒。菜式有地中海焗蔬菜千層、烤法國鱸魚和茴香酒燒大蝦配扁意粉等，配法國南部的馬賽茴香酒、氊酒，以及一系列的葡萄酒，相當寫意。用餐後還可以在店內選購手工芝士、葡萄酒、冷盤、果醬、新鮮出爐的麵包和糕點等出品，很有去旅行買手信的感覺。

當代意大利風

貴為美食之都，經常有外國著名大廚攻港，近日於中環開業的當代意大利餐廳Noi，是由米芝蓮星級名廚Paulo Airaudo掌舵。師傅的菜式融入不同地區的風格，再打造出時令的嘗味菜單，前菜Tuna Oscietra以吞拿魚腩他他配吞拿魚骨製作的高湯啫喱，和德國魚子醬一起吃，鮮滑香嫩。Clam Scallop Abalone有用柚子和雲呢拿油醃的北海道帶子、加橘子醬、蘋果等醃的螄蚶，以及配肝醬及柑橘碎的鮑魚片，Lobster Pumpkin選用蘇格蘭藍龍蝦配日本南瓜蓉和用意式辣味香腸油製作的法式白忌廉汁，配檸檬油和日本脆米，鮮香富層次。另外還有銀鯧魚、鹿兒島A5和牛及自家製意大利結他麵配赤海膽及胡椒意大利青醬，甜品以山羊芝士餡餅和陳18年冧酒白朱古力雪糕配香蕉醬及魚子醬作結，最是美味。

環球美食

於中環開業的咖啡室兼酒吧I-O-N，近日於黃竹坑及觀塘開設分店，但每間的風格都略有不同。觀塘分店則提供多元化菜單，包括叉燒醬鱈魚、香辣蝦醬海鮮意粉、原隻波士頓龍蝦意粉和慢煮伊比利亞豬斧頭扒等，配手沖精品咖啡、港式調酒;都一樣咁夾，於11月30日前惠顧還有全日8折新張優惠。黃竹坑分店除原有餐牌，還提供東南亞風味的自助餐和超過60款配料選擇的湯麵吧。至於中環總店就推出全新假日早午餐和多款健康菜式，總有一款合你心水。

美式海鮮

招牌的美式菜餚，除了速食，其實還有很多高級選擇。中環新開的美式海鮮酒吧TOP TOWN，裝修華麗，客人可以盡情享用集大蝦、波士頓龍蝦、生蠔、蟹腳和帶子於一身的海鮮拼盤，另外還有鮮蝦薄片配扇貝濃汁、龍蝦拼牛扒等菜式，其他有豐富的意大利小食拼盤和牛肉他他等選擇，甜品有朱古力慕斯、芝士蛋糕、布朗尼蛋糕及法式焦糖燉蛋組成的甜品塔，再加開心果雪條，絕對是甜品控之選。