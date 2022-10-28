《我們的青春日誌》邁向100場里程碑　群星見證盛事

由年僅24歲、全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》，自2018年起至2020年間上演57場，口碑載道，並於2022年9月1日起取址爆炸戲棚劇場，以長壽音樂劇形式上演，開創香港舞台劇界先河。

《我們的青春日誌》昨晚舉行第99場演出，為隆重其事，大會特別邀請了鄭丹瑞、何基佑、陳桂芬、小美以及舞蹈大師陳曉濱及黃國榮先生（Sunny Wong）等到場欣賞，此外，大部分曾於過去不同階段參演《我們的青春日誌》的演員亦現身支持，包括香港舞台劇獎最佳男主角陳健豪、譚永浩及杜以辰（前名：杜小喬）等，氣氛溫馨熱鬧。

當晚大會特別準備了驚喜彩蛋環節，謝幕後陳恩碩邀請透過此劇結緣的「情侶檔」譚永浩及杜以辰一同合唱劇中的定情曲《暗戀的魔咒》，現場洋溢一片浪漫甜蜜的氣氛。作為該音樂劇榮譽創作顧問的鄭丹瑞在上台致詞時表示見證《我》劇邁向100場感到非常高興，同時為香港的文化藝術發展創造另一里程碑感到鼓舞，期望將來有更多本地原創的廣東話音樂劇誕生。大會即場公布好消息，音樂劇11月中至2月中的門票現已公開發售。

創作人陳恩碩發表感言，他稱很高興跟大家一同共享《我》劇上演第99場的重要時刻以及見證住步向100場的里程碑，他回想一路走來並不容易：「由最初2018年喺工業大廈單位舉行試演，到2019年第一次將劇目搬上大舞台，到了今年9月，有機會喺呢個由活化工廈地舖改建嘅『爆炸戲棚劇場』裏面，以香港首個本地原創長壽音樂劇嘅形式登場，一切得來不易，同時十分感恩。」他藉此機會感謝在過程中所有曾經支持、幫助及指導過他們的恩人及合作單位，並展望將來能夠上演至200場、300場，為全港首個長壽音樂劇增添一個又一個的記錄。

音樂劇自上演以來獲得一眾演藝界名人支持，較早前歌手林子祥及太太葉蒨文也有現身捧場，葉蒨文更是兩度觀看，林子祥夫婦與陳恩碩早在2019結緣，陳恩碩曾擔任林子祥《LAMUSICAL》音樂劇演唱會的導演。