郊外燒烤場解封　Call齊人BBQ啦！

秋高氣爽，本來就是BBQ的好日子，不過因應疫情，香港人已經2年沒有在郊外燒烤了。等了又等，終於等到宣告進一步放寬防疫措施，由11月3日起重開燒烤場地，漁護署即宣布轄下郊野公園的全部157個燒烤地點回復正常服務，為了慶祝這個歷史時刻，一於Call齊人買塊靚扒去BBQ啦！坊間不少食材外賣網店，提供高質牛肉外，還有其他食材選擇，係小記就唔等啦，約朋友「開爐」啦！

主打日本薩摩牛

提到日本牛肉，首選滿布雪花的日本和牛，高級壽喜燒專門店肉屋 Nikuya 主要供應日本薩摩牛，除提供不同配搭的壽喜燒套餐和燒肉餐，還有A4蕯摩牛肉眼扒和A5佐賀西冷串，前者油分十足，後者小巧富肉味，最適合和牛控。

一站式選購

每次去BBQ，大家對食物總有不同喜好，這位要食牛扒、那位想烤雞，主打高質食材的網店 WP at Home，有來自澳洲和新西蘭等地的頂級食材選擇，牛魔王不可錯過全血和牛腰脊肉及肉眼，另外還有M5至M7的和牛、Porterhouse、Tomahawk等高質和不同部位的牛肉。另外還有不同部位的日本豬肉，肥美羊腿、羊柳、羊架、原隻雞或鵪鶉等選擇多多，就連三文魚、魚柳、大蝦或帶子都有供應，絕對能滿足多心的大家。

優惠突擊

為吸引客人，有些網店都會推出優惠吸客，網店「肉緊熊」不時推出分量十足的燒肉或BBQ套餐，如2人至3分的套餐就包括日本A5黑毛和牛上級牛肋肉、特上牛脊肉、特上牛肋肉、牛柳、澳洲和牛特上牛舌及日本產豬腩肉，配合不同的配菜，就算人少少去燒烤，都一樣咁滿足。網站不時會推出感謝優惠，亦提供不同折扣，想訂超值美食，就要隨時留意了。