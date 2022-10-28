COLLAR經理人尊重So Ching決定：一切以阿Mo健康為先！

MIRROR紅館墮屏意外至今三個月，受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留院，其女友、女團COLLAR成員So Ching對他一直不離不棄，今日COLLAR的經理人戴穎首度在社交網就事件發表感言，表示感受到So Ching面對的壓力及其他成員對So Ching的支持：「知道大家一直都很關心我們COLLAR，我們整個團隊和7位成員一直都在默默等待與守護我們的So Ching，同時各人亦在整理沉澱思緒兩個多月來與So Ching的溝通，感受到她承受着外人沒法想像的壓力與巨變，為了Mo她堅強了很多，這種堅強教人心痛，我們能夠為她做的就是成為她的安全網，其他成員亦成長了不少，她們為了減輕AM的負擔，很多工作上的安排都不讓我們操心，但我知道其實每人內心都有一個缺口，有時深夜收到其他成員問：「So Ching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢。」、「我買咗啲嘢畀So Ching，可唔可以畀佢？」、「如果So Ching見到會好鍾意，你話係咪？」，很深刻地記得有次與7位成員開會時有成員第一句就說：「好掛住我哋8個一齊做嘢，一齊跳舞，一齊好嘈」一秒間突然有人爆喊，然後大家再控制不了淚腺，這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家。」

她揚言大家有共識，會尊重So Ching的任何決定，並會以阿Mo健康為優先：「謝謝這8位的愛與堅強反過來撐起了整個團隊，無論世界如何變樣，我們都不會給予So Ching任何壓力，尊重她每一個決定，一切亦會以Mo的健康為先。COLLAR永遠在守候着直至她成為自在的自，這是我們團隊和7位成員的共識，請大家跟我一起陪伴COLLAR成長。」她指會用盡全力去保護她們，認為有些言語傷害不該讓她們來承受：「只要大家有信念，相信一切人和事都會變好，一齊為受影響的人給予愛和支持。」網友紛紛留言送上祝福，表示一直會等待她們，但有網民反問So Ching是否退出以及要求其他ViuTV高層出來交代。