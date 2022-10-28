大媽翻拍《甄嬛傳》上熱搜　原製片人曹平要求下架

2011年播出的內地宮廷劇《甄嬛傳》紅遍兩岸三地，儘管已經過了10年有多，但不少粉絲會依然翻看再翻看，回味一番。內地就有16位退休大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》，而此片原製片人曹平表示正在準備材料要求平台下架視頻，他指雖涉嫌侵權，但暫不孝慮追究責任：「觀眾喜歡，我們也能理解。」而阿姨版製作認真，更有開鏡儀式，樣樣跟到足，她們自聘化妝、導演，包括吃、住、行及景點門票，平均每人花費4000人民幣（約4300港元），更於橫店影城取景拍攝。

據知，大媽版《甄嬛傳》引起網民熱話，更一度上熱搜，而網上點擊亦有百多萬，有網民表示，這班「戲精」大媽為了滿足自己的戲癮，託朋友於橫店影視城包了一個劇組，網民更留言：「看她們的定妝照，確實想不到她們平均年齡60歲了。」

視頻中參演的大媽們平均年齡62歲，最大的已超過70歲，皇上的扮演者，是其中一位阿姨的丈夫。拍攝前，她們都相當熟番劇情，每個角色都會分到一定的台詞，劇本雖然有點變動，但當中滴血驗親的經典場口都在內，而角色分配則是以抽籤而定，故沒有爭角色、戲份的情形出現。