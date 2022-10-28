「炎明熹勁敵」洪韻騏被插唱歌難聽　大受打擊哭成淚人

HOY TV選秀節目《就是青春》的18位參賽者將於明晚（29日）播出的第四集中，將進行第二輪淘汰賽，其中有「炎明熹勁敵」之稱的洪韻騏（Wincy），上集以「超高海豚音」震懾全場，但未得網民歡心，更有網民指她唱歌難聽。代表所屬隊伍打頭陣出場的她，獻唱衛蘭歌曲《穿花蝴蝶》，但出場前表示沒有信心：「睇到有啲觀眾話我唱得好難聽，因為我一直覺得自己唱歌唔係難聽，所以先參加呢個比賽，但依家聽到有人咁講，覺得係咪一直冇人同我講（唱歌難聽），所以希望今次可以再做好啲。」之後即爆喊哭成淚人。

在旁的歌唱老師聞言亦表示心痛：「見佢自信愈來愈低落。」而當她獻唱完後，即被「星級樂迷」關心妍指演出欠人性化：「覺得你好有技巧，依隻歌亦好難唱，覺得你係拿捏到嘅，但希望表演可以人性化多啲，你未畀到隻歌嘅意思同故事我，我覺得你可以再放啲，畀返多啲人性嘅感覺。」不過另一位「星級樂迷」陳柏宇就不同意關心妍說法：「唔認同人性唔人性，唔太明白，反而覺得首歌嘅大細聲、高低音設計得好好。」

此外，由張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba）及劉庭君（Midori）以「女團」形式跳唱羅志祥歌曲《撐腰》，以全新曲風演釋，三人又跳又唱，表演後大獲好評，場外的曾樂彤即對鏡頭直指感動到大喊：「就算無投票，（喺我心目中）贏咗喇，贏晒！」葉巧琳亦大讚：「好睇、好齊、音準！」陳柏宇則大讚：「正呀！好過癮，總之好好睇，真係無乜野想挑剔。」「星級樂迷」關心妍亦表示好喜歡：「一開始已經好有Power，特別係Midori把聲懾住咗我，你哋三個又好Enjoy個舞台，好有女團嘅Feel！」