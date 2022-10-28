【Zac玩Zac食】消失中的滋補藥膳

深秋時分，除咗食大閘蟹外，其實亦係滋補期；現在坊間真係極少中菜廳會做秋冬滋補藥膳菜式，一來要對傳統粵菜有深厚嘅根基，二來對藥膳配搭要有研究，真係少啲功架都做唔到！但這些對位於灣仔、港島區第一間星級酒店內中菜廳的資深大廚馬師傅嚟講，就一啲都冇難度！

杜仲鮮螺頭燉雪雁，飲完成個身暖晒！另外，牛大力五加皮燴牛筋豬蹄筋，打開湯盅蓋時，五加皮的酒香四溢，牛大力補虛潤肺，強筋活絡，對風濕性關節炎、腰肌勞損等功效有正明效果；懷牛膝栗子炆豬尾是我的至愛，懷牛膝藥效高，具滋補之功，如牛之力，豬尾巴具有補腰力、益骨髓的功效，加入栗子同炆，唔單止好味，仲有補益肝腎、強腰膝以及活血之效；蟲草花山萸肉金櫻子浸大騸雞沒有藥材味道，味道如鹽香雞，金櫻子根具有活血散瘀、祛風除濕等功效，而山萸肉補肝腎、蟲草花補肺腎益虛損，簡單的一碟雞卻有補肺益腎之效；看似普通的核桃杞子鵪鶉炒飯，飯炒得夠乾身，杞子的甜、核桃的堅果香，加上素有「動物人參」之稱的鵪鶉肉嫩味香，且高蛋白、低脂肪、低膽固醇，有補腎消腫之效。幾道菜式都令在座好友擊節讚賞，但這菜單供應期只係到10月31號，要品嘗這些難得一試的菜式就要行快步啦！

Profile：Zacky Sun

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