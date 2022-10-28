任賢齊揸電單車闖秘境　遇高山反應喊到眼腫

歌手任賢齊在內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘》第二季，所以推出新歌《在路上》，MV也得遷就節目錄影時間，選了去內地香格里拉及麗江雪山拍攝。小齊表示當地海拔高達3千多米，他於MV中要不停騎電單車，拍攝中途他驚覺自己開始氣喘，主動要叫停，他說：「我感覺到氣喘，真的不敢亂來了，導演未叫Cut，自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在這麼大的雪山中，假如我真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日。以前經常去拍旅遊節目秘境指南，學會了不少經驗，都知道在這些秘境之中，一定不能呈強。」

為這個MV，小齊於雪山之中一天經歷了四季，一小時前熱日當空，一小時後大風降雨，早上寒冷，中午回暖，晚上又降溫，他的電單車經過河道，半身盡濕，他說：「這個MV有點艱辛，不過也有快樂時侯，我們在當地遇上牧民，原來是自己的歌迷，對方一見到我歡天喜地，馬上拉出家傳之寶『白色毛牛』來讓我們拍攝，白色毛牛是當地神牛，整個香格里拉也沒幾隻，所以真的謝謝他。讓我們有神牛客串。」

最難忘小齊說這是第一次拍MV，令他哭到眼腫，他說：「為甚麼哭呢，不是悲從中來，而是他們叫我半山上對嘴唱歌，製作組放煙配合，山上風大，煙一吹遍報了整個山，煙大到伸手不見五指，我還得張開嘴去對嘴唱歌！不停吸煙進口中，狂咳之餘，又被燻到雙眼通紅，不停流眼淚！最後大家無奈苦笑為甚麼會哭成這樣！」

這一年，小齊不停在路上，因工作關係甚少回家，首歌也算是他的心聲，他坦言當歌手以來，他的人生就一直在路上，談到之前《披荊斬棘》節目播出，他每次談到家人就眼紅紅，問他是不是很想家？他說：「我已經隔離第12次了，隔到自己也有點迷失。但為工作也沒辦法。之前在節中眼紅紅，是因為唱的歌，談的內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就眼淺了。雖然一直在路上，幸好近年科技發達了，我每天也會跟家人通電話，甚至視像看到他們，所以還好啦。」