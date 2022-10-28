新戲掀撲飛熱！Edan與Anson Lo讚導演平易近人

人氣男團MIRROR自紅館事故後休團了2個月，今個月開始逐步復工，先後派出新團歌，成員又有廣告推出，由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及ERROR的193、肥仔等主演的ViuTV原創劇《季前賽》亦開始播出。至於Edan及Anson Lo有份參演的新戲《過時·過節》亦將於11月24日上映，電影月初於釜山影展進行首映，日前亦於香港亞洲電影節開幕禮中打響頭炮，電影公司宣布提前於11月12日起推出優先場，好讓未能於電影節成功撲飛的粉絲能夠有機會提前觀賞電影，而首波優先場近千張戲票於今日（28日）中午12時開賣，並於半小時內火速售罄。

電影公司同日亦首度推出製作特輯，導演曾慶宏坦白《過時·過節》啟發自個人的故事，電影開拍前，導演花上不少時間跟一眾演員溝通，互相交流對角色的想像，打好信任的基礎，也令眾人的默契更加牢不可破，加強創作上的一致性，Edan與Anson Lo亦異口同聲表示與導演相處非常愉快，Edan表示：「導演令我好似一個朋友嘅感覺，呢次同導演合作畀我有一個最Friend嘅感覺。」而Anson Lo則指：「導演係一個好冇架子嘅人，好易親近，亦都好易傾到偈。」