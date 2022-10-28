藤森里穗同松岡鈴分別係SOD同KANBI兩間片廠嘅頂級專屬女優，今日佢哋就比併一下，睇吓邊個實力最強！（互聯網）

雖然日本AV界有一間AV廠可以話盡收天下兵器，廠內有好多頂級女優在陣，但係其他AV廠能夠站得住腳，當然係因為廠方拍片手法獨到以及不乏優質女優，好似SOD同KANBI兩間廠咁，擁有美貌及床技都屬於頂級質素嘅專屬女優，今日就搵當中嘅藤森里穗同松岡鈴比併，睇吓邊個實力最強！

立體癡女

AV廠SOD曾經擁有三大巨頭女優，佢哋就係紗倉真菜、白石茉莉奈同古川伊織，可惜茉莉奈已經轉廠他投，而魔性之女古川伊織將會喺今年年底引退，得番真菜獨力支撐住，幸好廠內仲有藤森里穗呢位中堅分子！

今年25歲嘅佢容貌嬌美，五官標致，氣質仲綺麗動人，而且上圍有對G奶，身上肉地結實彈手，加上一身雪白嘅香肌玉膚，身材相當吸睛。2019年出道嘅佢，初時以素人女優身份演出，後來演技同身材被賞識，愈來愈備受AV廠重視。個人最欣賞佢演出夠立體，扮演癡女夠晒飢渴狼胎，更係令男優聞之色變！但係扮演被玩弄嘅角色亦相當出色，當佢被男優毫不留情對待時，展露出欲哭無淚嘅表情真係賺人熬淚，演技一流。

藤森里穗

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：34-24-34

男優王最愛

喺日本文化中，有三種美人備受推祟，就係京美人、秋田美人同博多美人，而京美人就係指京都市附近地區所孕育嘅索女，今年27歲嘅松岡鈴，就被形容為「清楚美貌與知性美的京美人」，唔單止靚女又帶點古典美同知性美，而且肌膚又白又滑，身材前凸後趷曲線誘人，特別係又圓又翹嘅美股相當吸睛！

松岡鈴喺片廠KANBI已經站穩一線女優之列，除咗靚女又好身材之外，仲被形容為擁有「神對應」呢種技能，喺不同演出中都能夠及時做出適當嘅反應，去迎合男優及劇情嘅需要，令作品更添精彩同激情，當今AV男優之王田淵正浩都大讚鈴妹係不可多得嘅頂級女優，所以正浩哥唔單止鍾意同鈴妹合作，更經常搵佢做拍檔一齊拍網絡電視節目，實行「假公濟私」！

松岡鈴

年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-34

第１回合

鬥床技

藤森里穗喺各家AV廠調教之下，不論係前戲定係體位都顯得技巧一流，至於松岡鈴同佢亦不遑多讓，就算面對兩三個男優亦冇話手忙腳亂，所以呢個回合打和！

第2回合

鬥人氣

藤森里穗經常舉行攝影會，亦獲得唔少服飾品牌邀請參與宣傳活動，人氣唔弱。不過松岡鈴精通英語同韓語，經常獲外國嘅傳媒搵佢做訪問，另外亦成日喺AV男優之王田淵正浩嘅電視節目登場，人氣更加強勁。

第3回合

鬥演技

松岡鈴擁有「神對應」技能，床上演出對佢嚟講完全冇難度，可惜比較少演出劇情作品，令佢難以發揮演技。而藤森里穗就唔同喇，因為近期SOD將AV直情當係電影咁拍，從中可以欣賞到里穗原來係好識做戲！

里穗稍勝一籌

論AV演出，松岡鈴可以話無可挑剔，只係受限於前東家Prestige嘅作品題材狹窄，令佢冇得發揮，最近轉投到KANBI旗下，希望可以演出更多唔同嘅題材啦！至於藤森里穗表現就稍勝一籌，特別係佢雙眼電力十足又識做戲，令作品更為精彩！