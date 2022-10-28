王君馨與老公一別10個月團圓　重遊墨西哥蜜月Encore

藝人王君馨離開無綫後一直未有暫停工作，一直於內地的她，之前除了參加內地跳舞真人騷《了不起舞社》，大展舞技之外，更錄了一首歌曲《別把我對你的愛當作卑微》。此外，向來演得又打得的她，被甄子丹看中參與對方監製的電影《天龍八部之喬峰傳》，戲中，君馨跟子丹學了不少，坦言獲益良多。

不過，忙個不停的她，轉眼間已有4年沒有好好放假休息，與老公Daniel亦分隔兩地10個月，君馨之前亦曾嘆指結婚多年，首次未能跟老公一起慶祝生日。原來，今年是二人結婚5周年，現時他們已身在墨西哥旅行。君馨接受東網訪時謂:「我哋結婚周年係7月11日，不過因為之前一直喺內地工作，今年都冇時間同老公慶祝，我哋都好耐冇見嘞！(點解要揀墨西哥呢個地方?)因為呢度係當年度蜜月嘅地方，所以返嚟重拾回憶。」

君馨又透露之前他倆都返了紐約探望家人，問她何時要再投入工作時，她坦言:「就快要返嚟香港嘞！所以呢幾日要好好休息一下，之後再繼續努力工作。」而久未在港的她，笑言都很掛住香港的朋友，問到返港後最想見誰時，她笑謂:「衛蘭、衛詩、鍾舒漫、鍾舒棋同蔡思貝！我真係好掛住佢哋。」