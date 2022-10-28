《美麗戰場》大結局無頭無尾　網民唔收貨

無綫劇集《美麗戰場》今晚（28日）大結局，開播以來無論劇中人物或劇情均成為網民熱話，而在結局最後一幕中，陳瀅突然接到失蹤的前夫方力申的來電，但衝出門口卻發現之前走路去台灣的異父異母妹妹「反骨琪」蔣家旻竟然以黑色貴婦Look出現，講了句：「好耐冇見，你咁急趕去邊」之後便全劇完，令人摸不著頭腦。

網民對無頭無尾的結局不收貨，紛紛在無綫的社交平台留言怒吼﹕「唔明結局想點」、「爛尾」、「未試過睇到咁嬲」、「反骨琪出現乜嘢意思」、「浪費咗我19集時間」，有網民講笑指劇集應該改名叫《美麗跣場》，甚至湧到導演葉念琛社交平台發洩不滿，直斥結局差，叫他不要再拍劇。

另外，結局中講到黑化的陳瀅壞到底，先後陷害兩位好閨蜜，陳瀅先為錢出賣好友劉佩玥（Moon），欺騙對方自己被方力申家暴，令家暴新聞登上封面而成功要脅方力申給予20億作贍養費，但搞到Moon因假新聞一事被雜誌社開除兼被方力申父親提告，事後陳瀅仍不覺自己有錯，欲以錢解決問題，給Moon一千萬作補償，失望到極的Moon正式跟陳瀅決裂。

其後陳瀅見到陳曉華（Hera）跟張馳豪同行而心生恨意，對Hera昔日的渣男男友、現已淪為乞衣的丁子朗謊稱當日是Hera派人砍其手至殘廢，丁子朗為報仇而殺死Hera，Moon與陳瀅在Hera臨死前趕及見對方最後一面，三人哭成淚人，這場口成為最大的催淚場面。後來Moon得知是陳瀅害死Hera而在醫院大爆發怒摑陳瀅。