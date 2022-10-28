萬「性」節鹹濕鬼出動

聽日就係萬聖節，一班鍾意去玩嘅嘩鬼已經準備就緒，當然咁好玩嘅日子，鹹濕鬼又點可能唔蠢蠢欲動？講緊嘅係今日介紹嘅四仔作品題材，劇情抵死又夠應節，而且仲波濤胸湧，夠晒精彩！

「胸」猛野戰

呢套由Bang Bros推出嘅《Bang Bros Halloween #2》被喻為應節必睇之作，自從上年推出頭炮作之後，深受四仔迷歡迎，皆因每位演出嘅脫星唔單止樣索，而且仲擁有一對巨型導彈，今次就搵嚟Codi Vore、Alicia Williams、Tia Cyrus及Evelin Stone等「胸」猛脫星參演外，仲加入野戰場面，一班嘩鬼赤裸狂歡過萬「性」節。

擦出慾火

由片廠Girlfriends Films製作嘅《Lesbian Ghost Stories #6》，雖然以鬼古做包裝，但實情係鹹濕到爆！搵嚟Serene Siren、Charlotte Stokely、Aubree Valentine等靚女脫星演出，故事講喺萬聖節當晚，眾女相約一齊過節，為咗營造氣氛，每人都要講一個鬼古，愈聽愈驚，愈驚就黐得愈埋，慢慢便擦出慾火，展開連場激戰。