Tyson Yoshi七位數打造新歌MV　吊威吔5粒鐘叫辛苦

人氣獨立歌手Tyson Yoshi（TY）的新歌《SELF-MADE》MV今晚上架，今次他親為新歌自編自導自演MV，亦是《if i die tonight》的下集，上集飾演TY管家的何華超和新加入的朱柏康飾演上集探員的另一個分身，正是MV中的惡魔殺手。

為了今次MV的視覺效果，花費高達自七位數，TY更親身吊威吔長達5小時，TY表示MV靈感來自美劇《超自然檔案(Supernatural)，這套美劇長達15季，不但陪伴他長大，亦是他學英語的其中一個渠道，更成為今次MV三部曲的最大靈感來源。他說：「今次捨得花錢拍MV，因為係8月舉行嘅演唱會好成功，多謝大家支持啦，所以今次呢個MV嘅成本等等都捨得嘅，因為想拍到最好畀大家好好欣賞。」

故事結構全是TY的想法，希望為大眾帶來更多元化的世界觀，他坦言：「由《THAT GUY》到今次MV，交咗幾次學費之後，今次MV終於拿捏到CG喺MV中嘅比例，唔使再花冤枉錢！」被問到親身吊威吔感受時，貪玩的TY更直言：「拍攝過程中係有小小辛苦，但其實幾好玩！」

新歌MV講述飾演TY管家的何華超試圖將朱柏康殺死，但化身惡魔殺手的朱柏康用銀槍輕易將結局扭轉，更一度打算毀屍滅迹。其後於上集死去，但已進化成魔王的TY用超能力把何華超救回來繼而成魔。惡魔殺手的任務是收服惡魔，所以沒放過何華超，及後他追往到TY的廢屋中，與何華超糾纏，更再度用銀槍將其殺死。而繼後手持聖經的惡魔殺手將TY收服，最後更慘死在其手中，他說：「今次係下集，係咪仲有小小唔明呢？因為仲有個前傳！」