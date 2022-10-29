【是日通勝】

農曆十月初五

壬寅年 庚戌月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、結網、安床

忌：栽種、穿井、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、22、23、34

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業運差，溝通問題可影響大局，必須正視。

金牛座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶會更愛你！

雙子座：要多為別人設想，勿因金錢損失而迷失自己。

巨蟹座：親情可貴，對父母多點關懷，感受家庭溫暖。

獅子座：做人要懂得感恩，將來遇困難才會有人幫你。

處女座：樂於助人可收獲好人緣，淺紫色可帶來好運。

天秤座：財運稍遜，要抑制貪念，懂得知足就冇問題。

天蠍座：運勢好壞參半，戴黑曜石飾物有助辟邪轉運。

人馬座：工作表現理想，有能力不妨助同事一臂之力。

山羊座：謹守崗位，相信自己，可望看見成功的希望。

水瓶座：幸運指數排首位，財運特別好，生活冇煩惱。

雙魚座：謀事盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 人緣旺

（跌）雞 遇小人

鼠：已婚者要寬容點，易跟另一半發生摩擦。

牛：事業發展遇阻力，各種麻煩事不斷出現。

虎：提防爛桃花，宜審視眼前人，以免選錯。

兔：有機會巧遇老朋友，趁機閒聊可獲益。

龍：人際關係差，易與身邊人發生口角之爭。

蛇：抽空陪家人享受購物樂，易有意外收穫。

馬：咄咄逼人冇好處，待人接物宜寬容一點。

羊：頭腦靈活，謀事能舉一反三，易獲成功。

猴：財運不錯，做生意最有利，開單冇難度。

雞：是日沖煞，謀事容易被小人牽着鼻子走。

狗：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

豬：貴人力撐，遇到困難總會有人拔刀相助。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

猜猜我是甚麼星座

很多朋友都喜歡叫占星師猜猜自己是甚麼星座，老實說，我這方面的才華真的不太橫溢，因為每個人所散發的特質，確實不一定只有太陽星座的特質。

很久之前都有講解過甚麼是上昇星座，太陽星座是你出生月日對應的那個星座，而上昇星座就是你出世那一刻，在地平線東面升起的星座，如果沒有準確的出生時間，是查不到你的上昇星座，或者試試再問一下媽咪，或者去出世的醫院查資料，透過醫院查資料是需要付有關行政費用的。

說回猜猜上昇星座，因為每個人的星盤都散發着太多特質，除了太陽星座外，很大機會是上昇星座的特質，上昇星座就是你接觸這個世界所展現的模式，所以我可能會猜中你的上昇星座，而並不是太陽星座。舉個例子，近日有傳與女友分手的里安納度，被發現所有拍過拖的歷任女友都不會超過25歲，馬上開了里安納度的星盤看看，他上昇、月亮、水星都在天秤座，而太陽、金星、火星都在天蠍座，如果單憑目測他的樣子，你會猜他是天秤座還是天蠍座呢？外貌俊朗的他，風度翩翩，吸引萬千女士，散發着典型上昇天秤座的特質；他眼神迷人，有看透你心事的能力，神秘莫測的個性，又真的非常似天蠍座的特性，你會怎樣估？其實沒有星盤的情況下，真的很難一猜就猜中你是甚麼太陽星座呢！