「魔鬼胸」蔚雨芯灌錄處女作　成功升呢美國收徒

女星蔚雨芯（Rainky）早前飛到美國進修演藝課程，除了演戲，她亦醉心唱歌，上星期她在紐約灌錄了第一首屬於自己創作的國語歌，她說：「錄咗我人生第一首寫嘅歌，好彩錄完咗先感冒失聲，依家把聲都忟晒。」她開心音樂無界限，因為她寫的國語歌，當地的製作人雖是外籍人士，但他都感受她份詞的感覺，她說：「我將demo畀咗好多同學聽過，佢哋聽一次就記得點哼。」

今次自資做歌，因為由她自己填詞，曲則有個同學仔幫手，兩人拍住一齊做監製，她說：「鍾意唱歌同你識做音樂係兩樣嘢，依家半桶水學吓，幫我作曲個女仔，本身唱歌都好聽，可能佢都係學生，得22、3歲，我比佢資深少少，佢好想跟我學吓，好似個小徒弟幫我手搞音樂後期同製作，所以我哋淨係book studio，做吓後期製作嘅錢，慳番唔少。」

她透露會製作廣東歌、英文歌，將來返港製作專輯的方向未定，她覺得慢功出細貨，先做好作品先，並打算以創作人心態去，對唱歌團火她一直都冇熄過：「好嘅係冇將唱歌變成自己工作，反而變成興趣、夢想，咁樣舒服多好多，我成4、5年冇錄音，29歲啦，再唔行出呢一步，怕再冇呢個機會或者信心，所以我必需把我30歲前想做嘅嘢做咗去。」

在美國逗留了兩個多月，她表示生活好充實，她說：「一至五要返學，每日要上五、六個課，又要做功課又要搞project都好忙，喺紐約識咗好多新同學、朋友，星期六會去曼克頓玩，影相、錄音、睇吓話劇咁。」在當地可有艷遇？她笑說：「真係冇，啲同學仔好細個，我生得佢出哋，講笑啫！」她本來想讀一年，但香港的醫美生意又要處理，加上她好掛住屋企人，所以下個月會返港。