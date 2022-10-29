發脾氣被江美儀怒罵　林敏驄被捧做視帝：我受得起！

搞笑鬼才林敏驄處男拍劇，夥拍「超認真」的江美儀在劇集《下流上車族》中飾演夫婦，兩人初合作已火花四濺，阿驄於開拍翌日以戲測試拍檔人品，而美儀則在煞科日向對方開拖。對於網民捧阿驄為視帝，他揚言：「你畀得出我受得起！」

林敏驄與江美儀主演的無綫劇集《下流上車族》收視及口碑雙贏，最高收視達26.2點，有內地平台更打出9.1的超高評分，美儀預告好戲在後頭，叫大家在結局周要預備幾盒紙巾：「我同阿驄講我好大壓力，佢話你放心，我出親都贏。」阿驄自信地說：「我拍呢套劇嘅目的，就係要回復當年電視撈飯盛況，我覺得依家做到一半。」

除了劇集獲讚，首次拍劇的林敏驄在劇中告別「林式無厘頭」風格，改為正經演戲，以演技收伏刁鑽網民，阿驄正經道：「有兩個好戲之人喺度，我係尊重佢哋，所以用呢個方法去演，如果我照番喜劇咁做，好似許冠文，甚至再搶啲，好似周星馳咁演，咁成套劇就係服侍我一個，我覺得浪費咗鮑姐（鮑起靜）同美儀啲戲，如果我要搞笑，佢哋尾燈都望唔到啦！狄龍睇完打畀我，佢話好好睇，你進步咗，會畀位其他人去，而唔係一個人搶晒。」對於網民要捧他做視帝，阿驄對獎項沒有所謂，笑言：「你畀得出我受得起，你唔畀啲網民鬧你，你自己諗掂佢。」

兩人初次合作已默契十足，對於好拍檔江美儀，阿驄讚不絕口：「冇得唔滿意，你叫我再拍，冇咗美儀，我都唔知邊個可以代替佢。」美儀揚言最佳螢幕拍檔非他們莫屬，不過她直言合作前有點擔心，因對方不受控制兼性格飄忽，似小朋友經常扭計，她自爆很多次想跟對方開拖，但又深知於是無補：「殺青當日我終於開咗佢拖，佢個心唔捨得劇組，佢擺喺面，唔同人講嘢又唔對稿，個人情緒好低落，好唔合作，我好嬲，鬧佢，我話你做乜發脾氣，跟住我好嬲咁上車，佢打番嚟氹我，我唔聽佢電話。」

美儀又爆被阿驄蠱惑，拍攝第二天刻意測試她的人品：「有場戲原本好輕鬆，點知佢突然話：『呢場戲唔係咁做，我應該有啲感動位，但感動成點就未知。』我話：『好，你點做我配合你。』佢喺場戲入面喊，仲一Take過搞掂，梳化服都睇到喊。隔咗幾日，佢同我講：『你知唔知當日我係試你！』佢試我為人，想睇吓我係咪一個自私嘅人，因為我可以搞禍佢，我可以突然NG，或者話你應該跟劇本做，咁樣就唔成事，我同佢講我真係唔係咁嘅人。」

服裝提供：LAKH（林敏驄）、MARELLA（江美儀）

髮型﹕Ivan Lee@Headquarters