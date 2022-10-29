娛圈單打︱由喜到悲再到喜　湯唯磨練好演技

女星湯唯好戲人所共知，近作《分手的決心》在短短一個月內，為她捧走《韓國影評獎》、《釜日電影獎》及《春史電影節》3座影后殊榮，觀乎她在有「韓國奧斯卡獎」之稱的《大鐘獎》投票中走勢凌厲，「大鐘影后」亦有望順利食胡。

之不過，相比起橫掃韓國各大影壇頒獎禮，又或者在內地女演員票房榜中，以17.3億元人民幣位列第6名，能夠在自己的祖國出席座談會，與同胞分享演藝心路歷程，才是真正的可喜可賀。畢竟，湯唯當年在《色‧戒》一裸成名後遭到封殺，本來前程似錦，忽爾失業踎墩，全賴戒急用忍，終於浴火重生，才能磨練出「由喜到悲再到番喜」的層次豐富演技。

當然，湯唯應向後輩分享的不該只是演技，皆因時至今日仍不時會有女藝人說：「我會唔會露點演出呀？嗯，如果有李安做導演，梁朝偉做對手，我都會考慮嘅」，彷彿這類自行性幻想說多了便真會有片商垂青，有觀眾想看其露點似的。湯唯應該分享的並非面對大膽演出的邀請時該如何抉擇，而是當被封殺時該如何作出思想調適。

報道指導演陳可辛原來數年前已欲斟介湯唯飾演長期被老公家暴的女子，即與《分》片角色頗為類似的角色，但因題材大膽而未能通過審批。怎知湯唯最終夥拍了名導朴贊郁，影后寶座不斷叩門。正如湯唯在「優秀人才入境計劃」宣傳片中說「有道門叫機遇」，打開或不打開機遇之門，打開後若不從人願又應如何處理，大多數人是完全沒底。難得湯唯今年選擇回北京居住，新生代應該向其請教「那些擊不倒你的，如何使你更強大」。