東方日報C1：BLACK PINK爭取無罩演出　港騷未傾掂數

人氣席捲全球的韓國女團BLACK PINK，今年10月起在全球26個城市舉行世界巡迴演唱會，當中包括香港站。截至昨日，即距離開騷不足3個月，主辦方始宣布香港站巡唱詳情，包括購票方法以及將加至3場，惟門票售價仍然是謎。本報收到消息，原來本港入境檢疫措施是香港站演出的關鍵所在，更曾一度陷入膠着狀態，據知相關單位抱展望態度，正審慎研究如何在「0+3」措施下，讓持「黃碼」的BLACK PINK 「無罩」跳唱。

出道只有6年但已紅遍全球的韓團BLACK PINK，4位成員Jennie、Rose、Jisoo及Lisa成為吸金保證，收入動輒以億元計， 最新發行的專輯《BORN PINK》迅即登上「Billboard Top 20」冠軍位置，更成為史上首隊韓國女團創下200萬張專輯銷量的紀錄。

Jennie耳機漏電 抱頭跪地

繼2018年至2020年舉行世界巡唱後，她們的第2個世界巡唱《BORN PINK》本月於韓國首爾啟動，並陸續在歐洲、北美、澳洲及亞洲等地其中26個城市舉行，由今年10月唱至明年6月，香港亦是其中一站，早前公布於明年1月13日及14日在亞洲博覽館舉行兩場演出。前日網上就流傳BLACK PINK美國巡唱的演出片段，當中見Jennie突然抱頭尖叫，並面露痛苦表情往後退，繼而跪地，但未幾即返回原位繼續跳唱，有傳是耳機漏電所致，粉絲即怒轟相關單位漠視安全，因Jennie已非首次遇到此情況。

巡唱主辦方今年8月初宣布香港是其中一站後，一直未有公布門票價錢等詳情，直至昨日，BLACK PINK官方社交平台才正式發布明年1月至3月在亞洲區共9個城市巡唱的最新詳情，當中香港站場次由原本的2場加至3場， 而泰國曼谷及印尼雅加達等亦有加場。主辦方同時公布香港站購票詳情，公開售票日期為11 月23 日， 而BLACK PINK全球官方Fan Club「BLINK Membership」持有人，則可於11月21日優先購票，每人限購2張，不過就仍未公布票價，而據知今次不會提供內部訂票。

主辦方保持樂觀

於開騷前不足3個月才公布詳情，令熱切期待BLACK PINK來港的忠粉摸不着頭腦，之前更一度擔心巡唱或會受疫情影響而未能成事。本報收到消息，BLACK PINK香港站演出幾經波折，關鍵在於本港的入境檢疫措施。各國及各地區爭相放寬防疫措施，惟港府依然一成不變，致百業重創，據業內人士爆料，當初的「3+4」入境檢疫安排一度令巡唱陷入膠着狀態。由於巡唱橫跨歐亞多個地方，BLACK PINK 行程相當緊密，而本港的「3+4」措施就令相關單位「望而卻步」，由於未必有充足時間用作隔離，故一直按兵不動，密切留意最新進展，至上月港府宣布「0+3」的入境新措施，始令相關單位稍為鬆一口氣。

在「0+3」措施下，抵港人士受「黃碼」限制，不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所，包括室內公眾娛樂場所及活動場所等，而在有關處所上班的「黃碼」人士必須佩戴口罩。BLACK PINK明年1月8日完成曼谷巡唱後，1月13日就在港開騷，據知相關單位正審慎研究如何在「0+3」措施下，避過BLACK PINK戴口罩跳唱的場面。有消息指BLACK PINK向來習慣每次完成一站演出後，都會先返韓國稍歇，但今次或要打破慣例，在曼谷完騷後即啟程來港。疫情反覆，惟本港防疫措施一直未能彈性配合，有傳相關單位對香港站演出仍抱審慎態度，對於進展如何，主辦方發言人只表示：「樂觀展望。」

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