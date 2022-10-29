林敏驄豪言接收《獎門人》　輸賭收視輸要裸跑

曾志偉晚上為無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》錄影，嘉賓請來「重量級」搞搞震嘉賓林敏驄，阿驄整晚不斷搞搞震與曾志偉鬥嘴，一開場已經被志偉掌，連眼鏡也幾乎飛脫。志偉取笑阿驄的《下》播完即失業，要調他去報新聞，阿驄笑說：「報你啲桃色新聞！」遊戲期間阿驄不時口多多，被志偉用氣笛叫停，後來阿驄找來氣笛報復，他靜雞雞走到志偉旁邊，在他耳邊以氣笛「攻擊」，怎料卻玩出禍，令志偉耳仔感到不適，不斷按耳仔，阿驄亦知衰抱抱志偉表示歉意。及後受訪時，曾志偉和林敏驄突然講笑要鬥高收視，曾志偉更大爆：「邊個高啲，另外一邊輸咗就裸跑啦！」嚇到林敏驄即時口窒窒，停了半秒才回答：「好呀，我哋7個（裸跑）你1個。」

而林敏驄、江美儀及郭柏妍等人第二度代表台慶劇《下流上車族》玩獎門人，阿驄笑說：「佢（指曾志偉）係咪記憶有問題？我哋上完又上。其實我哋今晚係代表執達吏上嚟接收獎門人，我哋嘅收視已經超越咗佢哋，之前已經接收咗《東張西望》。」講到《下》好評如潮，阿驄自誇並不出奇，因為有他演出，大家也希望看他的演技：「因為我大家都雞犬升天，林景程景鬧阿媽都咁紅，我大女芊芊（郭柏妍）同江美儀鬧交，睇到我喊咁滯，裏面冇一個唔得。」

對於網民推他攞「視帝」？他笑說：「我唔稀罕，不過畀我就攞咗先，唔畀我自己就去淘一個。」一向古靈精怪，的阿聰突然間一表正經「講人話」：「其實呢套劇個個都做得好好，唔係淨係我嘅功勞，套劇亦都好似有佢嘅生命，會帶住一班演員好畀心機去演，其實有機會拍到呢套劇係我嘅榮幸。」美儀在旁大感驚訝說：「你冇嘢吖嘛，講啲咁嘅嘢。」問到阿聰可會睇好美儀攞視后？他說：「搵日啦。」美儀亦謙虛說：「冇理由我會贏到鮑姐架嘛。」