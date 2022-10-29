李璧琦修讀心靈治療課程　從童年背景更加了解自己

歌手李璧琦（Becky）透露她的《鏡像三部曲》音樂專題，繼去年推出的第一部曲《記憶的碎片》，講勇敢解封記憶後，第二部曲《鏡中的你好嗎》講感知和接納，經已推出，至於第三部曲亦已錄製好，講釋放和醫治，她希望配合她最近修讀的心靈治療課程後，明年才推出。

Becky現正修讀的是美國的遙距課程，從童年的背景去更加了解自己，她說：「其實係呢個疫情，見到有啲朋友陷入唔開心狀態，有人抑鬱，有人飲食失調，有個朋友本身做酒店餐飲經理，但因為餐廳唔開，公司要求他轉做執房，佢為生活照執房，呢個故仔我一路聽一路覺得好心噏。」她希望藉着在課程學到的知識，去幫助其他人，令他們知道前面的路還是很光明。

提到她夫婿一直好支持她唱歌，這份支持，是她從未感受過的，她直言：「我依家超幸福」，續說：「從小到大從未有個人支持我做音樂，包括我嘅家人和朋友，就算我參加比賽都無嚟睇。但佢好鼓勵我，雖然我做音樂要自付盈虧，但佢好支持，喺社交網分享我嘅歌，十足我粉絲一様，呢份幸福好難得。」她說早前認識江華和麥潔文的女兒陳薔天後，知道對方在不開心時會聽自己的歌，她說：「佢同我講番，聽完我嘅歌好治療。（你可以做心靈歌手？）我都想，畀到安慰人係最大價值，（到時個個歌手搵你傾偈？）我都好想。」