周家蔚出任慈善基金董事　望為病童圓夢促成與郭富城合唱

歌手鄭融今晚（28日）出席活動任表演嘉賓，透露近日為HOY TV播放的韓劇《好姊妹》唱主題曲，是其首支劇歌，覺得最打動她是劇集講述姊妹情，因本身是獨生女關係，一直幻想自己有個家姐，故對劇集很有共鳴。提到日前慶祝38歲生日，網晒片皮鴨照，網民誤以為是片皮鴨造型蛋糕，她笑說：「今年生日好想食片皮鴨，同朋友講有個生日牌就得，唔使蛋糕，自己好著重儀式感，朋友就親手寫了張英文書法Happy Birthday字牌，插個牌落隻片皮鴨上。」

今晚她穿上心口穿窿衫，晒出超勁馬甲線，她稱為了Keep Fit，習慣了食得清淡，故沒有吃太多生日飯，生日願望希望出年可出快歌和到外地開騷，望工作豐盛和身體健康，追回之前受疫情影響的工作，她說：「未來想做啲開心、有活力既嘢，有生命力和開心能量好緊要。」提到萬聖節就到，她表示今年會暫停扮嘢，前年她穿古裝倩女幽魂去打邊爐，造型花盡心思，贏盡口碑，原來事前她籌備了一個月，令她十分疲累，笑言所以去年和今年也不會再扮嘢，明年再玩過，笑言：「會三年慶祝一次。」

同場還有周家蔚，婚後便減少工作的她，透露近日「復出」工作，擔任慈善基金的董事，出錢又出力，幫助有需要的兒童，令她感覺很有意義，早前便成功舉辦了一個200人畫畫活動，集合完成一件事，甚有滿足感。問到老公洪天明有否支持她？她說:「我有畀佢睇我做咗嘅嘢。（讚你？）又冇，但會同佢分享一啲感動故事。」她透露最近一次探訪，有病童表示夢想同方皓玟和郭富城合唱，並自拍了一條唱歌片，家蔚希望將片交到兩位歌星手上，未知能否圓小朋友的夢想。她說以前當港姐時，經常會做慈善探訪，有次她與陳茵媺到醫院探訪病童和送花，氹得小朋友很開心，後來從姑娘口中獲悉原來該病童入院以來從未笑過，她與陳茵媺聞言忍不住落淚，她說：「原來香港小姐這個名銜係可以幫到人，令人開心就係咁簡單，真係好感動，如果我無選香港小姐，我未必做到。」