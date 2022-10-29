歌手Jerry Lee Lewis離世終年87歲　歌曲用於《壯志凌雲》

演唱名曲《Great Balls of Fire》的美國搖滾男歌手Jerry Lee Lewis，昨日（28日）於密西西比州寓所在第7任妻子Judith陪伴下離世，終年87歲。他死前兩日曾被傳媒誤報死訊。披頭四（Beatles）成員靈高史達（Ringo Starr）與艾頓莊（Elton John）等樂壇中人於社交網站留言致哀。

其名曲《Great Balls of Fire》曾於湯告魯斯（Tom Cruise）主演的兩集荷里活片《壯志凌雲》（Top Gun）與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）被引用，由演員唱出。他其他名曲包括《Whole Lotta Shakin' Goin' On》與《Breathless》與《High School Confidential》等。

他22歲事業高峰之際，因為迎娶13歲表妹Myra Gale Brown作為第3任妻子，引起極大爭議，令他事業一度沉寂。其後他轉玩鄉謠類型，才東山再起。他曾奪4個格林美音樂獎，並於1986年打入搖滾名人堂，今年亦打入鄉謠名人堂。Jerry一生爭議多多，除了風流成性，娶未成年少女，酗酒濫毒，還曾因藏械入獄，以及曾意外開槍射傷自己的低音結他手被索償。