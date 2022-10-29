「街頭鄧麗君」唱到入西九　舉行第3次個人演唱會

有「街頭鄧麗君」之稱的小龍女（本名龍婷）2017年由旺角街演開始踏上歌手之路，除了兩度在九展開騷，更贏得央視2019年「第十五屆星光大道年度」總冠軍，有機會登上春晚表演。下月18日她再「升呢」於西九文化區戲曲中心，舉行第3次個人演唱會「龍情蜜意演唱會」。

能夠在西九戲曲中心開騷，小龍女直言夢想成真，相對首兩次開騷心情也沒有那麼緊張，她說：「之前喺大會堂、文化中心做嘉賓演出過，上年去過戲曲中心，見到咁靚嘅地方，自己都睇到傻咗，今年可以喺度開騷，真係好難得。」小龍女在演唱會除了獻唱鄧麗君的金曲外，原來在街演前她最喜歡唱王菲、梁靜茹的歌曲，機緣下街演才開始唱鄧麗君的歌曲，更受到樂迷歡迎，唱到成為自己的標記，有街頭鄧麗君美譽，去年更推出「發燒碟」。

講到街演小龍女還相當回味，近年因旺角「殺街」與禁聚令，令到街頭表演大減，她說：「旺角冇得表演之後，去過中環、西九表演，街演都3年，但係因為限聚令所以都好耐冇街演，好鍾意現場嘅反應，唱完就算返到屋企都好開心，街唱要同觀眾互動 ，演唱會就表演，兩者好唔同，唯一共通點就係用歌曲去同觀眾溝通。」雖然由街頭唱到西九，但她指對喜歡唱歌的初心也沒有改變，希望將來可以再到街頭表演，她說：「真係好想再街唱，但係覺得好渺茫，都唔知有咩場地可以唱，而又唔會影響到人。」講到備戰演唱會，她每日做運動練氣，兼為演唱會穿着靚衫keep fit ，問到可要特訓練歌？她說：「練歌因為日日都唱，所謂曲不離口，反而唔使特別練歌，好好練氣就可以。」